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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Июля, 23:29 |
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Сбербанк поддержит "Сусуманзолото"
ПАО «Сусуманзолото» намерено привлечь в Сбербанке кредит на сумму до 650 млн рублей. Совет директоров одобрил договор с Северо-Восточным филиалом Сбербанка об открытии невозобновляемой кредитной линии для дофинансирования затрат по добыче золота в 2019 году, сообщает РИА «Прайм».
Срок финансирования - по 31 декабря 2021 года; период доступности - с даты заключения договора (4 июля) по 1 августа текущего года. Размер сделки от стоимости активов (17,956 млрд рублей), с учетом возможной финансовой ответственности и ранее принятых обязательств, составляет более 25%.
Досье «Дальневосточного капитала": ПАО «Сусуманзолото» в 2018 году получило 2,039 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 12,3% больше, чем годом ранее. Предприятие увеличило выручку на 22,3%, до 15,805 млрд рублей, выручку от продажи золота - на 20,5%, до 15,48 млрд. В 2018 году компания продала 6,073 тонны золота (+12,2%), основной покупатель - Сбербанк России, так как он является основным кредитором общества.
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