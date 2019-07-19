|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 20 Июля, 04:59 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019
19.07 |Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще
19.07 |Начато строительство канатной дороги между Россией и Китаем
19.07 |БАМ: подарки к празднику
19.07 |Сбербанк запустил информационные каналы в Сбербанк Онлайн
18.07 |"Будем лазить по лестницам, как Суворов"
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
18 Июля 2019, 15:00 | Финансы |
ВТБ финансирует добытчика россыпного золота на Колыме
ВТБ предоставил ООО "Райз" кредитные средства в размере 850 млн рублей на финансирование работ предприятия в рамках текущего сезона золотодобычи
Срок займа составит 1 год, сообщает пресс-служба банка.
«ВТБ традиционно сотрудничает с недропользователями Колымы, предоставляя им льготные условия финансирования и дилинга. Отсрочка по уплате процентов и выбор даты, а значит - и курса продажи золота банку, - привлекательные для артелей условия. К примеру, у ООО «Райз» по итогам сезона мы планируем приобрести 850 кг драгоценного металла», - прокомментировала управляющий ВТБ в Магаданской области Элеонора СЫРЧЕНКО.
Loading...
Новости раздела
- ВТБ финансирует добытчика россыпного золота на Колыме
- Якутия займет на фондовом рынке
- Банк "Приморье" начал работу с юрлицами в Магадане
- Вечный металл защитят от рисков
- "Ингосстрах" застраховал Магаданский морской порт на 556 млн рублей
- ВТБ финансирует крупнейшего поставщика топлива в Магадане
- ВТБ купит 2,6 тонны золота у группы компаний "Сусуманзолото"
- "Ингосстрах" застраховал Магаданский морской порт на 1,37 млрд рублей
- ВТБ в Магадане в 3,5 раза увеличил финансирование среднего бизнеса
- ВТБ поддерживает золотодобычу Магаданской области
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram