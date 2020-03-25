|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 05 Июля, 03:31 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020
25 Марта 2020, 09:00Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
04 Июля 2020, 18:13 | Среда обитания |
АЗС для яхты или катера
В столице Приморья вновь открыт пункт заправки для маломерных судов
Вблизи одного из самых крупных яхт-клубов Владивостока можно не только заправиться круглосуточно, но и пополнить запасы воды и провианта, приобрести товары, необходимые в морском путешествии.
В текущем году ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и в работу морской АЗС ННК во Владивостоке - лишь в середине мая открылась навигация маломерных судов. И это при условии соблюдения в период навигации не только требований безопасности, но и указаний Роспотребнадзора с учетом текущей эпидобстановки.
И вот уже десятки лодок и катамаранов, катеров и яхт ежедневно курсируют по акватории Владивостока, а в разгар летней жары добавятся и гидроциклы. Это и неудивительно, ведь жители края ценят собственный морской транспорт не меньше, чем автомобили - маломерный флот в Приморье насчитывает десятки тысяч плавсредств, и их количество ежегодно растет.
Однако сопутствующая инфраструктура не всегда соответствует растущему яхтингу. Общепринятые в мире стандарты предъявляют к катерным стоянкам и яхт-клубам определенные требования: безопасные пирсы, понтонное освещение, технические базы для обслуживания судов, точки общественного питания и заправочные станции. Во Владивостоке наиболее цивилизованными остаются несколько крупных стоянок на базе яхт-клубов, но они не способны вместить всех желающих, как отмечают судовладельцы, и не располагают полным набором необходимых услуг, важнейшая из которых - обеспечение плавсредства качественным топливом. Бункеровка на стоянке яхт-клуба не всегда возможна из-за ограниченного количества марок ГСМ, а заправка по старинке топливом, самостоятельно привезенным с АЗС в канистрах, - довольно трудное и небезопасное занятие.
Открытая в 2005 году на территории владивостокской нефтебазы Морская АЗС ННК располагает удобным пирсом с установленными на нем топливораздаточными колонками, с помощью которых можно быстро и просто заправиться даже довольно крупным катерам, лодкам и моторным яхтам. Топливо самых востребованных марок АИ-92, АИ-95, ДТ доступно для заправки судов круглосуточно. Заправка пользуется заслуженной популярностью у приморских капитанов и за счет своего месторасположения - в ковше Первой речки в Амурском заливе, вблизи одного из самых крупных яхт-клубов Владивостока. Кстати, пополнить запасы воды и приобрести товары, необходимые в морском путешествии, можно тут же, в киоске при АЗС.
Представители сообщества судоводителей маломерного флота Владивостока в своем мнении единодушны: на Морской АЗС ННК всегда качественное топливо и отличный причал, поэтому большинство судоводителей заправляется именно там. Пожелание одно - побольше таких заправок, ведь одна АЗС на такое количество катеров, лодок и яхт - непростительно мало.
Юрий РОГОВ.
Теги: АЗС ННК маломерные суда
Loading...
Новости раздела
- Во Владивостоке появилась дорога-дублер
- АЗС для яхты или катера
- Уссурийский стадион "Патриот" готовят к проведению трековых мотогонок
- Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею
- Японские виды на Владивосток
- В Приморье впервые выставляются уникальные артефакты древнего государства Бохай
- Фотограф Владимир Кобзарь "проявил" морскую душу Владивостока
- Академик Журавлев: Для научных результатов нужны фундаментальные исследования
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
18 Февраля 2020, 09:00Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка