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04 Июля 2020, 18:13 | Среда обитания |

АЗС для яхты или катера

В столице Приморья вновь открыт пункт заправки для маломерных судов
Вблизи одного из самых крупных яхт-клубов Владивостока можно не только заправиться круглосуточно, но и пополнить запасы воды и провианта, приобрести товары, необходимые в морском путешествии.
 
 

 
 
В текущем году ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и в работу морской АЗС ННК во Владивостоке - лишь в середине мая открылась навигация маломерных судов. И это при условии соблюдения в период навигации не только требований безопасности, но и указаний Роспотребнадзора с учетом текущей эпидобстановки.
 
И вот уже десятки лодок и катамаранов, катеров и яхт ежедневно курсируют по акватории Владивостока, а в разгар летней жары добавятся и гидроциклы. Это и неудивительно, ведь жители края ценят собственный морской транспорт не меньше, чем автомобили - маломерный флот в Приморье насчитывает десятки тысяч плавсредств, и их количество ежегодно растет.
 
Однако сопутствующая инфраструктура не всегда соответствует растущему яхтингу. Общепринятые в мире стандарты предъявляют к катерным стоянкам и яхт-клубам определенные требования: безопасные пирсы, понтонное освещение, технические базы для обслуживания судов, точки общественного питания и заправочные станции. Во Владивостоке наиболее цивилизованными остаются несколько крупных стоянок на базе яхт-клубов, но они не способны вместить всех желающих, как отмечают судовладельцы, и не располагают полным набором необходимых услуг, важнейшая из которых - обеспечение плавсредства качественным топливом. Бункеровка на стоянке яхт-клуба не всегда возможна из-за ограниченного количества марок ГСМ, а заправка по старинке топливом, самостоятельно привезенным с АЗС в канистрах, - довольно трудное и небезопасное занятие.
 
Открытая в 2005 году на территории владивостокской нефтебазы Морская АЗС ННК располагает удобным пирсом с установленными на нем топливораздаточными колонками, с помощью которых можно быстро и просто заправиться даже довольно крупным катерам, лодкам и моторным яхтам. Топливо самых востребованных марок АИ-92, АИ-95, ДТ доступно для заправки судов круглосуточно. Заправка пользуется заслуженной популярностью у приморских капитанов и за счет своего месторасположения - в ковше Первой речки в Амурском заливе, вблизи одного из самых крупных яхт-клубов Владивостока. Кстати, пополнить запасы воды и приобрести товары, необходимые в морском путешествии, можно тут же, в киоске при АЗС.
 
Представители сообщества судоводителей маломерного флота Владивостока в своем мнении единодушны: на Морской АЗС ННК всегда качественное топливо и отличный причал, поэтому большинство судоводителей заправляется именно там. Пожелание одно - побольше таких заправок, ведь одна АЗС на такое количество катеров, лодок и яхт - непростительно мало.  
 
Юрий РОГОВ.
 
Теги: АЗС  ННК  маломерные суда 


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