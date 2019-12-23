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Уссурийский стадион "Патриот" готовят к проведению трековых мотогонок
Строители уже установили защитные борта трека. Каждый каркас был обработан специализированнымВВ огнебиозащитнымВВ составом и обшит фанерными плитами. ВВ
Заместитель директора МАУ СОК «Ледовая арена имени Р.В. Клиза»ВВ Сергей Мирошник отметил, что главное требование к проведению трековых мотогонок – это прочность огораживающей конструкции. «Именно для этого были установлены металлические столбы наподобие свай. Все сделано качественно, по стандартам, и при перепадах температур никаких изменений в ограждении происходить не будет. Всего было установлено 205 столбов высотой до трех метров, которые были закручены в грунт на глубину два метра», – отметил он.
Сегодня подрядчик приступит к монтажу защитных секций перед трибунами. Строителям также предстоит установить навесы для мотоциклов и обустроить гараж для ремонта техники.
Как отметил начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО Павел Пригородов, до конца года на стадионе «Патриот» планируется установить освещение, теплые боксы и заменить сиденья для зрителей.
Работы по подготовке стадиона к проведению трековых мотогонок «Спидвей» будут завершены до ноября. После чего обновленный спортивный объект станет тренировочной площадкой как для уссурийских гонщиков, так и для приморской команды «Восток». В апреле 2020 года на стадионе «Патриот» пройдут Всероссийские соревнования по мотокроссу.
Отметим, стадион «Авангард» во Владивостоке, где ранее проводились тренировки по спидвею, временноВВ закрывается на реконструкцию, и в связи с этим было принято решение построить тренировочную базу в Уссурийске. Прокат коньков зимой, футбольное поле летом и дорожки для бегунов – все услуги на стадионе «Патриот» сохранятся.
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