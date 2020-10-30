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20 Января 2021, 13:58 | Рынки

"Сахалинморнефтегаз" сохранит кадры и восстановит объёмы добычи с новым руководством

Новый собственник ННК также готов нести серьёзную социальную нагрузку, снабжая теплом города и посёлки острова

Старейшее предприятие Сахалина «Сахалинморнефтегаз» с января перешло в оперативное управление нового собственника – АО «ННК». Президент компании Эдуард Худайнатов обозначил стратегию: восстановить производственный потенциал и реализовать ряд крупных проектов, сохранив кадровый состав.

 

Генеральным директором «Сахалинморнефтегаза» назначен опытный руководитель Иван Александрович Таран, который начинал свою карьеру с должности оператора по добыче нефти и газа, а с 2005 года стал занимать руководящие должности последовательно на целом ряде крупных нефтегазовых предприятий группы ННК в разных регионах России. Предыдущим местом работы Ивана Тарана был «Таймырнефтегаз», разрабатывавший в условиях крайнего Севера крупнейшее нефтегазовое месторождение в стране – «Пайяхское».

Одной из важнейших задач «Сахалинморнефтегаза» на нынешнем этапе развития станет строительство нового трубопровода. Старая магистраль «Оха – Комсомольск-на-Амуре» была выведена из эксплуатации в силу своей изношенности – ведь предприятие ведёт свою историю с 1928 года. Помимо этого, стоит цель восстановить добычу до приемлемого уровня,  обращая внимание на все тонкости экологических аспектов и учитывая лучшие мировые практики. По словам Эдуарда Худайнатова, компания внимательно относится к экосистеме Сахалина и будет руководствоваться принципами самого бережного отношения к экологии острова.

Президент компании также дал поручение сохранить кадры, которыми предприятие располагает сегодня. Об этом в своём интервью рассказал новый руководитель «Сахалинморнефтегаза» Иван Таран. По его словам, все специалисты, которые ранее работали в «Роснефти» на севере Сахалина, сохранят свои рабочие места и будут задействованы в реализации дальнейших проектов предприятия.

«Планы по развитию компании невозможно осуществить без профессионалов своего дела, которые долгие годы проработали на севере Сахалина. Также приоритетом для предприятия является восстановление производственных показателей», - отметил Иван Таран.

В частности, речь идет о строительстве альтернативного трубопровода, который позволит восстановить производственную деятельность, повысить безопасность и надёжность транспортировки нефти, добываемой на Сахалине.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заверил, что правительство региона будет оказывать компании и её сотрудникам всестороннюю поддержку – при том, что новый собственник сохранит рабочие места нефтегазовиков в Охинском и Ногликском районах.

Помимо управления нефтегазовым сегментом «Сахалинморнефтегаза», компания-собственник ННК будет нести серьёзную социальную нагрузку, как владелец Охинской ТЭЦ, по снабжению островных городов и поселений теплом.

Сахалин – красивый и суровый край, работа здесь – особенно ответственная, это понимают все, кому небезразлично социально-экономическое развитие острова. Поэтому сплочённость коллектива, помощь региональных органов власти, ответственное отношение общественных организаций и всех, кто участвует в социально-экономической жизни Сахалина, как никогда важны в это экономически сложное для страны время.   

Теги: добыча  газ  ННК  нефть 


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