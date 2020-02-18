|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 03 Марта, 18:29 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Глава Якутии подписал Указ об освобождении Алексея Стручкова с должности первого вице-премьера
Глава Якутии Айсен Николаев подписал Указ об освобождении Алексея Александровича Стручкова с должности первого заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.
Алексей Стручков назначен Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» (дочернее общество Группы «РусГидро») решением Совета директоров компании.
Айсен Николаев в личных аккаунтах в социальных сетях поздравил Алексея Стручкова с назначением на ответственную должность генерального директора ПАО «Якутскэнерго», отметив, его высокий профессионализм и деловые качества.
«Благодарю Алексея Александровича Стручкова за работу первым заместителем председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Алексей Александрович долгие годы работал в правительстве, и, наверное, нет такой отрасли экономики, которую бы он досконально не знал. Желаю ему крепкого здоровья, душевных сил и неиссякаемой энергии в работе!», - написал на своей страничке в социальных сетях Глава Якутии.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.