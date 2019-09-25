|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 02 Октября, 03:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дальневосточники больше других недовольны жизнью
В рейтинге 200 российских городов по отношению доходов населения и стоимости жизни, который аналитики интернет-ресурса Domofond.ru составили на основе опроса свыше 90 000 жителей, ни один дальневосточный город не вырвался выше 78 места, на котором оказался главный город Забайкалья Чита. Ей было присуждено 4 балла по 10-балльной системе. Кстати, лидер благополучия – город Кудрово из Ленинградской области набрал всего 5,8 балла. То есть, даже в самом благополучном городе жители оказались далеки от полного довольства своими доходами и возможностями на них покрывать свои потребности. А средняя оценка благополучия по рейтингу оказалась 3,8 балла – на 0,4 меньше, чем при аналогичном опросе в прошлом году. То есть, в целом горожане страны стали оценивать свое благополучие значительно хуже, чем год назад.
Особенно неблагополучно по данным опроса оказалось благосостояние в таких дальневосточных городах, вошедших в замыкающую рейтинг десятку, как Петропавловск-Камчатский, набравший 2,8 балла, Магадан и Комсомольск-на-Амуре – 2,7 балла и город Свободный из Амурской области – 2,5 балла. Соответственно им в рейтинге достались 191, 193, 195 и 197 места.
Последнее 200-е место в рейтинге с результатом в 2,4 балла занял город Шахты из Ростовской области.
Жители Благовещенска, Владивостока и Хабаровска оценили свое благополучие на 3,6 балла, Улан-Удэ, Белогорск в Амурской области и Якутск – на 3,3 балла и Биробиджана – на 3,2.
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Дальневосточники больше других недовольны жизнью
- Сколько можно? Красной икре ограничат вес в частных чемоданах
- Более 12 тысяч человек прошли в карнавальном шествии в честь Дня тигра во Владивостоке
- "Самбери": Вся правда о крупнейшем дальневосточном продуктовом продавце
- Как во Владивостоке горел и вырос солидный торговый дом "Кунст и Альберс"
- Оппозиция на вырост
- Девять дальневосточников стали участниками программы "Лидеры научно-технологического прорыва"
- "Дальневосточные гектары" в Якутии развивают новые направления регионального туризма
- Инвесторов приглашают в проект строительства гостиничного этнографического комплекса в Комсомольске-на-Амуре
- Во Владивостоке начался прием заявок на участие в шествии на День тигра
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.