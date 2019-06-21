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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2019, 09:15"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
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02 Июля 2019, 09:39 | Регион сегодня
Открыта аккредитация представителей СМИ на V Восточный экономический форум
Форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября
1 июля на официальном сайте Восточного экономического форума (forumvostok.ru) в разделе «СМИ» открывается онлайн-регистрация представителей прессы на V Восточный экономический форум, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке.
Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ – 1 августа 2019 г.В
Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Восточный экономический форум – 2019 размещена на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».
Вопросы по аккредитации можно направлять по адресуВ [email protected].
В
Теги: СМИ ВЭФ аккредитация
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