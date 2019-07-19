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Пятница| 02 Августа, 19:53 |
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Первый из двух паромов для линии Ванино-Холмск спущен на воду
Следующим этапом грузопассажирское судно усиленного ледового класса «Александр Деев» будут достраивать на специальном причале в Комсомольске-на-Амуре, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Параллельно продолжаются работы по подготовке наружного корпуса парома к покраске и испытание балластных цистерн. Осуществляются монтаж и установка донно-бортной арматуры и кингстонных ящиков. Однако основные силы судостроителей, сконцентрированы на подготовке судна к монтажу линии вала», - рассказал главный строитель Амурского судостроительного завода Юрий Лысенков.
Для вывода парома в акваторию Амура на заводе соорудили специальный судоподъёмный понтон, чтобы облегчить всплытие корпуса. Режим работы на объекте – практически круглосуточный. Над заказом трудятся более 300 человек.
«Сахалинская область заинтересована, чтобы современные паромы как можно скорее встали на линию Ванино–Холмск. Это новый уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Важно, что дополнительные суда повысят надежность транспортного сообщения между Сахалином и материковой частью России», – отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри.
«Александр Деев» имеет усиленный ледовый класс и способен двигаться во льдах толщиной один метр. Три грузовые палубы способны вместить до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей. Согласно графику работ в августе 2020 года паром отправят по реке и морю во Владивосток. Где судно пройдет финальные испытания и будет сдано в эксплуатацию.
По рекомендации Минвостокразвития все конкурсные процедуры по отбору исполнителя прошли в максимально короткие сроки. Строительство паромов включили и с государственную программу «Развитие транспортной системы». Финансирование строительства судов осуществляется из федерального бюджета в размере 5,544 млрд рублей, и из бюджета Сахалинской области в размере 4 млрд рублей.
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