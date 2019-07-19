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02 Августа 2019, 09:15 | Регион сегодня |

В Республике Бурятия предоставили первый "Дальневосточный гектар"

1 августа предоставлен первый "Дальневосточный гектар" на территории Республики Бурятия

Обладателем земли стал житель Улан-Удэ Александр Ботов и его супруга. Земельный участок площадью около двух гектаров они выбрали в Тарбагатайском районе рядом с селом Кордон. Александр поделился своими планами с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. 

«Я более 20 лет занимаюсь производством мебели. Первые шесть лет проработал на крупном производстве, а потом занялся собственными проектами. Сегодня у меня уже сложившийся бизнес, который пора расширять – нынешних площадей, которые мы арендуем для производства, уже давно не хватает. Кроме того, хотелось бы обустроить жильё для работников», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Александр Ботов. «Программа «Дальневосточный гектар» подсказала решение – выбрать и бесплатно получить новую землю. Как оказалось, это проще, чем приобретать участок традиционным путем».

Выбирать землю Александр начал за день до старта программы «Дальневосточный гектар» - тогда уже можно было зайти в систему и изучить территории. Ключевым принципом было наличие транспортной и энергетической инфраструктуры. Заявление было подано утром 1 августа и уже во второй половине дня стало известно, что уполномоченный орган одобрил предоставление участка. Александр подписал договор безвозмездного пользования участком, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Сегодня – быстро и бесплатно, а раньше было долго и за деньги. Я рад, что сейчас у людей появилась такая хорошая возможность. Планирую приступать к обустройству участка уже в этом году, благо автотрасса проходит прямо по границе участка, а с другой стороны - электроподстанция. В ближайших планах – запуск процесса согласования съезда с трассы, подключения к электросети. В осенне-зимний период собираюсь обратиться за предоставлением мер поддержки, подать на гранты. Может быть вступлю в ипотечную программу», - добавил Александр.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» реализуется на территории Республики Бурятия в три этапа. Первые полгода земля предоставляется только жителям региона на территории этого региона. Затем, 1 февраля 2020 года, участки смогут оформить уже все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года земля в Забайкалье и Бурятии по программе «Дальневосточный гектар» станет доступна всем россиянам, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.  

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточный гектар  Бурятия 


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