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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 00:47 |
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Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок
Согласно ему в рабочие дни с 07.00 до 20.00 часов будет ограничен въезд в город грузовым автомобилям с прицепом. Ограничение вступит в силу после проведения мероприятий по проектированию схемы организации дорожного движени и выставлению соответствующих технических средств организации дорожного движения.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации, поясняя постановление, сообщили также о том, что нормативно-правовой акт издан в целях уведомления жителей и гостей Владивостока об изменении в организации дорожного движения. Сейчас специалистами прорабатываются вопросы установки соответствующих дорожных знаков и организации места для временного «отстойника» грузовых автомобилей. Планируется, что он будет создан в районе улицы Дальней, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
«Вопрос запрета большегрузов в часы пик давно назрел для нашего города. Очень часто длинномеры создают большие неудобства участникам дорожного движения, особенно утром и вечером. Наиболее проблематичны для города в это время дорожно-транспортные происшествие с большегрузами. В таких случаях буквально за несколько минут весь город сковывают пробки», - сказали специалисты.
Отметим, что ограничения движения грузовых автомобилей будут действовать на следующих участках автомобильных дорог:
- на съездах с автомобильной дороги п. Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл на улицы Маковского, Адмирала Горшкова, Проселочную, Космонавтов, Борисенко, Можайскую, Катерную;
- от улицы Маковского до заезда на дорогу п. Новый – Де Фриз – Седанка – Патрокл;
- на улице Фадеева (от дома № 51в).
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