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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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03 Марта 2020, 09:20 | Регион сегодня
Для Забайкалья разработают отдельную программу газификации
Александр Осипов выступил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации с докладом о необходимости газификации региона
Глава региона подчеркнул, что отсутствие газа влияет на экологию, а также на тарифы в регионе.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать отдельную программу развития газификации для Забайкальского края.
«Это один из крупнейших регионов Российской Федерации и он должен иметь программу газификации. Важно, чтобы там были комфортные условия для жизни людей, развивалась промышленность и в регион шли инвесторы. Программа должна быть хорошо просчитана и сбалансирована», - подчеркнула Валентина Матвиенко, отметив, что программу необходимо согласовать с правительством Забайкальского края и приступить к реализации.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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