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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Апреля, 18:40 |
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Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
Для уборки применяются специальные моющие средства.
Ежедневно полную дезинфекцию проходит не менее 40-50 вагонов из состава поездов местного формирования: Хабаровск-Нерюнгри, Хабаровск-Чегдомын, Хабаровск-Тихоокеанская.
Также усилены меры по уборке вагонов в пути. Дезинфекция внутренних помещений проводится проводниками четыре раза в сутки. Особое внимание уделяется местам, с которыми пассажиры наиболее часто контактируют – ручки дверей, поручни, окна, столики и др. Ежечасно убираются санитарные комнаты с отметкой в чек-листе.
Все вагоны состава обеспечены противоэпидемиологическими средствами, антисептиками, в наличии имеются дежурные аптечки с набором масок и одноразовых перчаток. Перед выходом в рейс все работники проходят медицинскую проверку.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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