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На Дальнем Востоке первые аистята появились на свет под наблюдением WWF России

2 мая в одном из гнезд дальневосточного аиста в Амурской области, находящихся под наблюдением онлайн-камер WWF России и общественной организации АмурСоЭС, появились первые птенцы.
 Это значит, что у аистов в бассейне Амура началась самая ответственная пора — рождения и выкармливания потомства.

Онлайн-подопечные дальневосточные аисты пережили уже и мартовский пожар, и апрельский снегопад, а теперь с помощью веб-технологий мы сможем отследить, все ли птенчики появятся на свет и как они будут развиваться. Прямо сейчас и в ближайшие майские дни появление на свет потомства редкой птицы можно будет наблюдать онлайн на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр».

Что же касается новорожденных, они «проклюнулись» в гнезде, расположенном на опоре недействующей ЛЭП около села Тамбовмка.  В этом году аистиные семьи во всех 4-х гнездах, за которыми ведется наблюдения с помощью онлайн-камер, установленных в Амурской области WWF России и АмурСоЭС, продемонстрировали рекордное количество отложенных яиц. По 5 — в гнезде на дереве в Березовском заказнике и в двух гнездах на опорах выведенной из эксплуатации ЛЭП возле села Тамбовки, и абсолютный рекорд — 6 яиц — в гнезде на искусственной опоре-треноге в Березовском заказнике. Как считают специалисты WWF России, эти показатели отражают общую благоприятную ситуацию с аистом в бассейне Амура. Учеты на модельных территориях, проведенные в середине апреля с помощью БПЛА, показали увеличение в 1,5 раза количества гнездящихся пар и яиц в гнездах дальневосточного аиста в заказниках «Амурский», «Березовский» и «Муравьевский».

«Появление потомства — самая ответственная пора для всех существ на планете. И природа поражает свой мудростью. Как показывают наблюдения, птицы сами понимают, сколько птенцов они смогут прокормить, и, в зависимости от кормовой емкости угодий, регулируют количество яиц в кладках. В сытные влажные годы, когда пищи хватает, яиц больше. Если ли же кормовая база скудная и плотность птицы большая, то 1-3 яйца — это норма. Выходят из яиц птенцы по очереди, первый появившийся на свет птенец обычно крупнее и развивается немного быстрее остальных. Аистов относят к группе птиц с промежуточным типом развития по степени физиологической зрелости птенцов в момент вылупления. То есть, птенцы выходят из яйца зрячими, покрытыми серовато-белым пухом, но не способные самостоятельно обеспечить себя, поэтому остаются в гнезде, пока не научатся летать», — комментирует Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям, кандидат биологических наук.  

Как отмечает Анна Сердюк, аистиный «бэби-бум» этого года заставляет обратить особое внимание на сохранение кормовой базы дальневосточного аиста от «рыбного» браконьерства и влияния на него сельского хозяйства, на исследование кормовой емкости угодий, которую WWF России изучает сейчас с привлечением специалистов Благовещенского государственного педагогического университета и Амурской областной экологической организации «АмурСоЭС». Важным остается сохранение существующих гнезд от пожаров. И, конечно, назревает вопрос о расширении гнездового ареала дальневосточного аиста с помощью установки искусственных опор, за пределы модельных территорий, на основе результатов исследования.

В этом году у дальневосточного аиста появились новые сторонники, готовые финансово поддержать заботу о сохранении этой редкой птицы. Приложение для знакомств Мамба и WWF России в рамках движения «Хранители аистиных гнезд» помогут провести противопожарную обработку гнездовых деревьев и опор, установить защитные устройства от медведей на деревья с гнездами и просветительскую работу. Одно из четырех гнезд, которые сейчас находятся под круглосуточным наблюдением, теперь под «опекой» Мамба. Онлайн-камера будет круглосуточно транслировать все происходящее не только на веб-портале Амурского филиала WWF России АмурИнфоЦентр, но и в приложении Мамба, где также есть стримы.

Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

ФОТО – Антон Сасин © АмурСоЭС/WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: дальневосточный аист  АмурСоЭС  wwf России 


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