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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Июля, 22:40 |
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С 1 июля на Камчатке снижены тарифы на отопление и горячую воду
Изменения коснутся Петропавловско-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«С 1 июля 2019 года стоимость гигакалории в большинстве муниципальных образований полуострова снизится с 4250 рублей до 3900 рублей, то есть на 8,2 процента. Примерно настолько же снизится тариф на горячее водоснабжение», - сообщила руководитель региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Ирина Лагуткина.
Это достаточно ощутимые изменения для жителей региона, так как на услуги отопления и горячего водоснабжения приходится до 80 процентов от суммы выставленного счёта за коммунальные услуги. Таким образом, размер общей платы для жителей региона снизится на 6,5 процента, несмотря на рост тарифов на холодное водоснабжение, которое не затронет лишь Петропавловске-Камчатский городской округ, и водоотведение.
Отметим это достаточно существенно понижение для жителей Камчатки, где сегодня квартплата одна из самых высоких на Дальнем Востоке. Для выравнивания тарифов из регионального бюджета поставщикам ресурсов выделяются субсидии.
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