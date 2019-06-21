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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Июля, 22:41 |
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На причал Амурского ГПЗ доставлены колонны газоразделения для третьей технологической линии
Доставка колонны выделения метана (деметанизатор) и колонны удаления азота (деазотирования) - самые крупные логистические операции в период летней навигации 2019 года.
Вес деметанизатора – 830 тонн, длина - 87 м, диаметр - 7,4 м. Колонна деазотирования весит 870 тонн, ее длина 58 м и диаметр 7,9 м. От причала оборудование перевезено на строительную площадку на самоходном модульном транспортере, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В период летней навигации этого года на площадку Амурского ГПЗ будет доставлено свыше 100 единиц оборудования суммарным объемом около 70 тыс. фрахтовых тонн. Для погрузо-разгрузочных работ на временном причале Амурского ГПЗ смонтированы краны грузоподъёмностью 1350 и 750 тонн. Мобилизованы грузоподъёмные автомобильные краны и самоходные модульные транспортеры для доставки крупнотоннажного крупногабаритного оборудования на площадку строительства. Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.
Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год. Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.
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