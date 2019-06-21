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Среда| 03 Июля, 22:40 |
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Обновленные вокзалы встречают 45-летие Байкало-Амурской магистрали
Капитальный ремонт завершился на восьми вокзалах Байкало-Амурской магистрали к празднованию 45-летия с начала ее строительства: Тында, Нерюнгри, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Новая Чара, Таксимо, Лена и Северобайкальск.
На вокзалах обновлены внутренние пространства и фасады зданий, благоустроена привокзальная территория, обновлены инженерные системы, отремонтированы кассовые блоки.
Самые масштабные работы прошли на вокзалах Тында и Новая Чара. На вокзале Тында отремонтированы кровля здания, внутренние помещения, заменены окна и двери. На вокзале Новая Чара выполнены строительно-монтажные работы по замене окон, витражей, входных групп, отремонтированы отопительные системы в залах ожидания, кассах и кабинетах.
Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших в мире железных дорог протяженностью около 4 тыс. км. Магистраль проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток. БАМ определяет экономическое и социальное развитие Дальнего Востока; магистраль также важна для развития экспортного и транзитного потенциала России.
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