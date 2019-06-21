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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Июля, 13:16 |
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Сбербанк открыл счет для сбора средств пострадавшим в Иркутской области
Получателем средств является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которое выступило с соответствующей инициативой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Для помощи пострадавшим Сбербанк принял решение оперативно перечислить благотворительную помощь в размере 20 млн рублей для решения первоочередных проблем.
Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.
Реквизиты счета на перечисления денежных средств:
Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920.
Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ОКТМО 25701000
КБК для перечисления через Сбербанк Онлайн: 00000000000000000510.
Фото ТАСС
Журнал "Дальневосточный капитал".
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