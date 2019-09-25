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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 16:05 |
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Управляющую компанию специально для приморских инвесторов создали во Владивостоке
В управление ООО "УК ТОР "Приморье" переданы территории опережающего развития "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень", "Нефтехимический". Кроме того, дочернее общество АО "КРДВ" будет сопровождать резидентов свободного порта Владивосток в Приморском крае.
Задача управляющей компании – способствовать установлению единых стандартов деятельности преференциальных режимов на всей территории макрорегиона и повышению качества сопровождения резидентов и потенциальных инвесторов. Являясь единым центром предоставления услуг и сервисов Корпорации развития Дальнего Востока, УК ТОР "Приморье" совместно с краевыми органами государственной власти будет способствовать оперативному решению вопросов резидентов ТОР и СПВ и потенциальных инвесторов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Сегодня в рамках созданной системы управления десять наших дочерних обществ обладают всеми полномочиями для взаимодействия с инвесторами в режиме единого окна, контроля реализации проектов резидентов, выстраивания отношений с муниципальными и региональными властями, – подчеркнул генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев. – Кроме того, мы ведем постоянную работу над расширением спектра услуг для инвесторов, разрабатываем и внедряем новые меры поддержки бизнеса".
Напомним, на сегодняшний день в Приморском крае 1401 резидент ведет инвестиционную деятельность на ТОР и СПВ в рамках соглашений с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Общий объем заявленных инвестиций превышает 1,8 трлн рублей. Реализация проектов позволит создать в крае почти 95 тысяч рабочих мест. В настоящее резиденты ТОР и СПВ запустили 152 проекта, в экономику региона вложено 145,8 млрд руб. инвестиций, создано свыше 15,5 тыс. рабочих мест.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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