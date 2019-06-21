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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Июля, 10:56 |
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Чукотка получит на развитие региона более полтриллиона рублей
«Чукотка на территории Дальнего Востока является особым регионом, с точки зрения и климатических условий, и недостаточного развития инфраструктуры. Поэтому внимание, которое Правительство Российской Федерации уделяет развитию региона, должно быть особым. Вместе с тем условия для развития экономики здесь есть», - считает Юрий Трутнев.
Отдельное внимание вице-премьер уделил вопросам освоения Баимской рудной зоны. Баимская площадь является одной из крупнейших в мире медно-порфировых минерализаций с ресурсным потенциалом 23 млн т меди и 2 тыс. золота, включает в себя 13 месторождений. Для ее освоения планируется создать горнопромышленный кластер на принципах государственно-частного партнерства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Строительство Баимского горно-обогатительного комбината и его инфраструктуры обсуждалось с руководством ООО «ГДК «Баимская». Новый ГОК появится к 2026 году, а в 2028 году выйдет на проектную мощность. Проект реализуется в стратегическом партнерстве с профильной меднодобывающей компанией KAZ Minerals. Соглашение об этом было заключено на полях четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года. Строительство «Баимского ГОКа» позволит привлечь в регион 360 млрд рублей новых инвестиций, создать в регионе более 3,5 тыс. рабочих мест и обеспечить прирост валового регионального продукта Чукотки ориентировочно на 45 млрд рублей в год.
В присутствии вице-премьера были заключены соглашения с инвесторами об осуществлении деятельности в ТОР «Чукотка». Резидентами ТОР стали ЗАО «Базовые Металлы» и ООО «Клен». Компания «Базовые Металлы» реализует инвестиционный проект по строительству горно-перерабатывающего предприятия на базе месторождения «Кекура». Будет создано 1 170 рабочих мест. Сроки реализации 2019-2027 годы. Планируется, что в 2020 году будет запущена первая золотоизвлекательная фабрика, а другая появится к 2023 году. Предполагаемый объем инвестиций составляет 18,4 млрд рублей. В настоящее время на месторождении проводятся геологоразведочные работы, инженерные изыскания для строительства ГОКа.
Компания «Клен» намерена освоить одноименное месторождение золота и серебра. В 2023 году будет построено горно-перерабатывающее производство. На полную мощность предприятие выйдет до конца 2024 года. Объем инвестиций планируется 7,5 млрд рублей. Будет создано 600 рабочих мест. В рамках реализации проекта уже разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы.
«С точки зрения новых инвестиций в развитие Чукотки, то здесь есть основания для оптимизма. Подписаны два соглашения по реализации проектов в области добычи золота и вчера подробно обсудили вопрос, связанный с развитием проекта Баимской рудной зоны. Это большие проекты, объем инвестиций более 5 млрд долларов. Наши коллеги из KAZ Minerals уже начали его реализацию. Понятно, что эти проекты приводят бюджет Чукотки в другое состояние», - заметил Юрий Трутнев.
«У нас со всеми недропользователями заключено трехстороннее соглашение, которое позволяет выстраивать отношения и учитывать интересы всех заинтересованных сторон: Правительства округа, Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки и инвестора. С крупным инвестором – компанией KAZ Minerals – такое соглашение также планируется подписать», - уточнил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.
Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Аслан Канукоев, для резидентов ТОР, помимо прочих льгот, в течение 10 лет действует и понижающий коэффициент по налогу на добычу полезных ископаемых. «Все вопросы по взаимодействию с государственными и другими организациями резиденты могут решить по принципу «одного окна» – через обращение в Корпорацию. Организовывать работу специальных экономических режимов, развивать их, взаимодействовать с резидентами – это наша основная работа», - сказал он. В ТОР «Чукотка» 14 инвесторов уже запустили проекты. Всего на ТОР «Чукотка» действуют 42 резидента, которые вложили в свои проекты 2,2 млрд рублей и создали 438 мест.
В тот же день Юрий Трутнев провел совещание по вопросам энергообеспечения и реализации инвестиционных проектов на территории Чукотского автономного округа. «Мы рассмотрели проекты по золотодобыче, обсудили освоение Баимской зоны. Это крупнейшие проекты, реализуемые на Чукотке. Нужно помочь инвесторам, чтобы проекты были реализованы, были созданы дополнительные рабочие места, появились новые возможности для развития региона», - заметил он.
Вице-премьер обратил внимание на ответственность различных органов власти за реализацию проектов в области обеспечения энергетикой. «Ситуация требует внимания. Непредоставление финансирования вовремя Министерством финансов привело к тому, что реализация проектов сдвинулась на один год. Сейчас возникает целый ряд проблем, связанных с госэкспертизой. Стоимость проекта уменьшается до такой степени, что никто на торги не выходит, и это происходит не только на Чукотке. В результате мы при выделенном бюджетном финансировании в течение года работы не начинаем, что приводит к потере бюджетных средств. С этим надо разбираться и принимать соответствующие меры», - считает вице-премьер.
Один из вопросов касался замещения мощностей выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС, введенной в эксплуатацию в 1976 году. Для этого Правительством РФ были приняты решения о создании первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) с местом базирования в г. Певеке, строительстве двух ВЛ Певек – Билибино и формировании энергоцентра в г. Билибино. ПАТЭС мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме. Как отметил вице-премьер, плавучий блок «Академик Ломоносов» построен в срок, прошел испытания и сейчас буксируется из Мурманска в порт приписки. Ожидаемый срок прибытия в Певек намечен на сентябрь-октябрь этого года. «Свою работу «Росатом» выполняет в полном объеме. Но одного плавучего блока недостаточно. Должна быть создана инфраструктура, которая ему соответствует», - подчеркнул он.
По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручения обеспечить соблюдение сроков по строительству комплекса зданий, гидротехнических сооружений и береговой площадки, которая обеспечит безопасную стоянку энергоблока и приёмку с него энергомоста. «В развитие энергетической инфраструктуры Чукотки будет вкладываться с учетом стоимости строительства ПАТЭС более 124 млрд рублей – это огромные деньги. И для того, чтобы они были эффективны, чтобы обеспечивали максимальную отдачу для энергообеспечения территории, для реализации инвестиционных проектов – все должно происходить качественно и в срок. Пока такой работы в синхронности не наблюдается. Мы будем увеличивать степень ответственности для того, чтобы все вовремя выполняли сои обязательства», - заявил Юрий Трутнев.
Также обсуждался вопрос строительства канатной дороги через Анадырский лиман (от аэропорта до Анадыря). «Считаю, что этот проект реалистичен, будем его поддерживать. Посмотрим еще все технические аспекты, насколько это все осуществимо», - заметил Юрий Трутнев.
В результате государственных и частных инвестиций Чукотка получит более 517 млрд рублей. Реализация проектов по строительству ГДК «Баимская» (360 млрд рублей), ГОКов на месторождениях «Клен» и «Кекура» (25,9 млрд рублей) позволит качественно изменить промышленный и налоговый потенциал, сделать бюджет Чукотки бездотационным. По предварительным оценкам, в ближайшие 10 лет рост ВРП региона увеличится более чем в 3,6 раза, планируется создание около 5 тыс. рабочих мест, а также более 10 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях. Более 124 млрд рублей планируется вложить в развитие энергетической инфраструктуры региона. На реконструкцию аэропорта и морского порта Певека будет направлено порядка 7 млрд рублей. Еще 2,4 млрд рублей в 2019-2021 годах планируется предоставить на строительство и реконструкцию дорог.
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