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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Июля, 10:55 |
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До проведения ВЭФа Дальний Восток посетят несколько бизнес-миссий из Азии
«К Восточному экономическому форуму мы планируем выйти на подписание ряда документов и определиться с возможностью реализации инвестпроектов. В частности, для этого Агентство окажет поддержку для прибытия бизнес-миссий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Сейчас ДФО намерены посетить бизнес-миссии из Республики Корея, Сингапура и две бизнес-миссии из Японии», – сообщил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
Он отметил, что отдельно прорабатывается визит индийской бизнес-делегации. «Коллеги представили пожелания предпринимателей 6 индийских штатов: Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам, Махараштра. Задача Агентства проработать запросы и организовать встречи с российскими предпринимателями для обсуждения возможного сотрудничества по отраслям. Для индийских компаний формируется программа деловых встреч по таким направлениям как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, алмазогранильная отрасль, глубокая переработка леса, туризм», – заметил Леонид Петухов.
Напомним, юбилейный пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года.
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