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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Июля, 10:55 |
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В Амурской области пройдет туристический форум AMURTRAVEL
Регистрация уже открыта: организаторы запустили сайт и мобильное приложение форума. Участников ждут соревнования по открытой рыбалке, музыкальный фестиваль, пешие походы по тайге и сплавы по реке Зея, а также велопрогулки. Для велотуристов приготовили два маршрута длиной 70 километров. Участников научат ориентироваться и «ремонтироваться» на местности. Маршруты проходят по Зейскому заповеднику, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Помимо туристических маршрутов пройдет выставка-ярмарка ремесленников и амурских производителей.
«Сейчас мы формируем состав участников, но уже известно, что к работе подключаются мастера из г. Зеи, с. Овсянка, с. Березовка, г. Благовещенска. Ассортимент разнообразный - будут свежие овощи со своего огорода, ремесленники предложат изделия, изготовленные своими руками. Мы еще думаем над форматом ярмарки, хотим сделать так, чтобы это было, ярко, красочно и интересно», - рассказала главный специалист отдела экономики и развития города администрации города Зеи Екатерина Макарова.
Участникам форума предложат отведать эко продукты: амурский мёд, фруктовые чипсы и конфеты, овощи, зелень, ягоду. Зейские пекари готовят фирменную выпечку, среди которой популярные у местных жителей хлеб с клюквой и слойки с брусникой. А «Зейский пивзавод» представит на ярмарке натуральный «живой» квас, известный далеко за пределами района.
Предприятие станет одной из точек туристического маршрута. Пивзавод работает в городе с 1993 года. В течении 20 лет им руководит Станислав Нелипович. В мае 2019 года город Зея презентовал местный напиток на международной выставке-форуме «АмурЭкспоФорум-2019». Квас разлетелся за считанные часы.
«Это мой личный рецепт кваса. Несколько лет я доводил его до совершенства. На выставке, конечно, секрета не выдам, но продегустировать «живой» не пастеризованный квас – дам!», - рассказал Станислав Нелипович.
В рамках «AMUR TRAVEL» состоится выездная сессия с привлечением российских и зарубежных экспертов сферы туризма, гастрономический фестиваль, b2b-встречи представителей туристического бизнеса и многое другое.
Впервые Амурский международный туристический форум «AMUR TRAVEL» провели в прошлом году на территории Бурейского района. Тогда мероприятие собрало более 2000 тысяч человек. Форум стал главным туристическим событием в регионе, а в перспективе имеет все шансы стать визитной карточкой Амурской области.
К слову, Дальний Восток в целом на протяжении последних трех лет ежегодно увеличивает турпоток на 10-25%, примерно на 20% ежегодно растет количество посещений иностранных туристов. В частности, этом способствует улучшение туристкой инфраструктуры региона и появление новых достопримечательностей. По итогам 2018 года Дальний Восток посетили более 6,9 млн туристов (+8%), это 8,22% от общего турпотока России. Основной турпоток приходится на Приморский край (4,58 млн человек), Хабаровский край (593 тыс. человек), Амурская область (440 тыс. человек).
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