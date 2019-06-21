Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 04 Июля, 10:55 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.5 р.
1 EUR 71.6 р.
100 JPY 58.94 р.
10 CNY 92.24 р.
Тема номера
Крабовое противостояние продолжается
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019

Регион сегодня
04.07 |
В Приамурье скоростным интернетом обеспечат 825 социально-значимых объектов
04.07 |
Рабочая группа по решению вопросов по утилизации рыбных отходов создана на Камчатке
04.07 |
Литейное производство откроется рядом с Белогорском
04.07 |
На Дальнем Востоке может появиться специализированный зерновой терминал
04.07 |
В Амурской области пройдет туристический форум AMURTRAVEL
статьи раздела
Тема номера
21 Июня 2019, 11:30
Крабовое противостояние продолжается Крабовые аукционы финансово обескровят отрасль. Из этого кризиса предприятия будут выходить долго и тяжело
статьи раздела
Персона
21 Июня 2019, 10:30
Андрей Хлестунов: Продать квартиру во Владивостоке и построить дом - это та еще авантюра Наступает время нового формата загородного комфорта. Основные тенденции загородного строительства в Приморье глазами эксперта
статьи раздела
Компании
21 Июня 2019, 09:15
"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
статьи раздела
Регион сегодня
20 Июня 2019, 16:45
Экодоходы из промышленных отходов Уникальный проект по глубокой переработке отходов - ЭкоТехноПарк - будет реализован в Приморье в рамках инвестиционной программы региона
статьи раздела
Компании
20 Июня 2019, 16:30
Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы Проект ВНХК может получить дополнительные льготы
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
04 Июля 2019, 09:45 | Регион сегодня |

В Амурской области пройдет туристический форум AMURTRAVEL

Туристический форум "AMURTRAVEL" пройдет в Зейском районе Амурской области в конце июля

Регистрация уже открыта: организаторы запустили сайт и мобильное приложение форума. Участников ждут соревнования по открытой рыбалке, музыкальный фестиваль, пешие походы по тайге и сплавы по реке Зея, а также велопрогулки. Для велотуристов приготовили два маршрута длиной 70 километров. Участников научат ориентироваться и «ремонтироваться» на местности. Маршруты проходят по Зейскому заповеднику, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
 
Помимо туристических маршрутов пройдет выставка-ярмарка ремесленников и амурских производителей. 

«Сейчас мы формируем состав участников, но уже известно, что к работе подключаются мастера из г. Зеи, с. Овсянка, с. Березовка, г. Благовещенска. Ассортимент разнообразный - будут свежие овощи со своего огорода, ремесленники предложат изделия, изготовленные своими руками. Мы еще думаем над форматом ярмарки, хотим сделать так, чтобы это было, ярко, красочно и интересно», - рассказала главный специалист отдела экономики и развития города администрации города Зеи Екатерина Макарова.

Участникам форума предложат отведать эко продукты: амурский мёд, фруктовые чипсы и конфеты, овощи, зелень, ягоду. Зейские пекари готовят фирменную выпечку, среди которой популярные у местных жителей хлеб с клюквой и слойки с брусникой. А «Зейский пивзавод» представит на ярмарке натуральный «живой» квас, известный далеко за пределами района. 
Предприятие станет одной из точек туристического маршрута. Пивзавод работает в городе с 1993 года. В течении 20 лет им руководит Станислав Нелипович. В мае 2019 года город Зея презентовал местный напиток на международной выставке-форуме «АмурЭкспоФорум-2019». Квас разлетелся за считанные часы.

«Это мой личный рецепт кваса. Несколько лет я доводил его до совершенства. На выставке, конечно, секрета не выдам, но продегустировать  «живой» не пастеризованный квас – дам!», - рассказал Станислав Нелипович.

В рамках «AMUR TRAVEL» состоится выездная сессия с привлечением российских и зарубежных экспертов сферы туризма, гастрономический фестиваль, b2b-встречи представителей туристического бизнеса и многое другое. 

Впервые Амурский международный туристический форум «AMUR TRAVEL» провели в прошлом году на территории Бурейского района. Тогда мероприятие собрало более 2000 тысяч человек. Форум стал главным туристическим событием в регионе, а в перспективе имеет все шансы стать визитной карточкой Амурской области.

К слову, Дальний Восток в целом на протяжении последних трех лет ежегодно увеличивает турпоток на 10-25%, примерно на 20% ежегодно растет количество посещений иностранных туристов. В частности, этом способствует улучшение туристкой инфраструктуры региона и появление новых достопримечательностей. По итогам 2018 года Дальний Восток посетили более 6,9 млн туристов (+8%), это 8,22% от общего турпотока России. Основной турпоток приходится на Приморский край (4,58 млн человек), Хабаровский край (593 тыс. человек), Амурская область (440 тыс. человек).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: amurtravel  Амурская область 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Среда обитания
24 Мая 2019, 12:04
Владивостокская нефтебаза обновится к 125-летнему юбилею Нефтебаза ННК реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной и экологической безопасности
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
24 Мая 2019, 11:21
Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан
статьи раздела
Проект ДК
21 Мая 2019, 17:36
Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:46
"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food Гастрономический туризм - одно из приоритетных направлений развития туриндустрии Приморского края
статьи раздела
Вкус жизни
21 Мая 2019, 15:35
"Изумрудная долина" наращивает пул проектов Еще несколько лет назад на месте русского парка "Изумрудная долина" было чистое поле, где с нуля начал развиваться ряд туристических проектов Приморского края
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика