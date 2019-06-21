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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Июля, 10:55 |
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На Дальнем Востоке может появиться специализированный зерновой терминал
«На сегодняшний день большая часть российского зерна экспортируется через порты Азово-Черноморского бассейна, при этом реализация масштабных сельскохозяйственных проектов потребует создания необходимых мощностей непосредственно на Дальнем Востоке», – считает гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.
Он уточнил, что строительство зернового терминала предполагается в рамках создания инфраструктуры международных транспортных коридоров (МТК), что потребует расширения пропускной способности железных дорог, развития инфраструктуры подъездных путей, создания дополнительных мощностей по электричеству, а также проведения комплексной работы по обеспечению МТК достаточной грузовой базой на счет привлечения транзитных грузов из Китая, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Одной из частей создания масштабного специализированного зернового терминала может стать проект по строительству речного порта в Хабаровском крае. Китайская корпорация «Дунцзин» совместно с Китайской компанией строительства портов планирует реализовать на территории Дальнего Востока экспортоориентированный инвестиционный проект с полным циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Инвестор планирует построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края. Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализован пяти дальневосточных населенных пунктах: городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и с. Нижнеленинском. Экспорт продукции будет осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и достигнет объема 20 млн тонн (преимущественно сои и силоса) к 2024 году. Общий объем инвестиций в растениеводство составит около 10 млрд руб., в развитие инфраструктуры – дополнительно 15 млрд руб.
До сентября будет возведен склад для сельскохозяйственной продукции площадью 20 тыс. кв. м, построен пункт пропуска. На втором этапе предполагается расширение складских мощностей и строительство двух причалов.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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