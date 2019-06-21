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04 Июля 2019, 16:22 | Регион сегодня |

В Москве открылась выставка "Я расскажу тебе про Магадан"

Выставка на Тверском бульваре организована Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Память

В На Тверском бульваре в Москве 1 июля открылась выставка Расула Месягутова.

Выставка называется строкой из песни Владимира Высоцкого «Я расскажу тебе про Магадан». Этого фотохудожника не нужно представлять, его хорошо знают на Колыме, Чукотке, в России. Он участник многочисленных российских и международных выставок. Два года назад его выставка «Магаданская правда» состоялась по инициативе Магаданского отделения союза журналистов в Центральном доме журналиста на Никитском бульваре.

Выставка на Тверском организована Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Память. Идея же сделать фотовыставку Расула Месягутова исходила от Магаданского правления СЖ и издательства «Охотник», которое к юбилею города Магадана и к 75-летию этого замечательного фотографа выпускает в свет два альбома. Идея понравилась работникам музея, была поддержана мэрией Москвы и открылась в одном из самых популярных мест столицы. 32 оригинальных фотографии формата А0 выставлены на всеобщее обозрение и радуют москвичей и северян, покинувших Колыму и тоскующих по ней.

Выставка на Тверском бульваре будет работать в течение месяца. А в августе на Цветном бульваре откроется еще одна – «Живописный Магадан». На ней можно будет познакомиться с графикой и живописью магаданских художников середины ХХ и начала ХХI веков. 11 июля в 17:00 Магаданской областной библиотеке им. А. Пушкина состоится презентация книги «Фотограф Расул Месягутов», которая впервые была презентована в июне этого года на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве.

В 

Павел ЖДАНОВ

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: выставка  Москва  Месягутов Расул 
     


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