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Дальневосточный капитал № 04, 2020
25 Марта 2020, 09:00Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
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04 Июля 2020, 17:55 | Регион сегодня
В ДФО дольщики за месяц открыли 325 счетов эскроу
Число счетов эскроу на Дальнем Востоке за апрель увеличилось на 325 и к маю превысило 2,3 тыс. Рост наблюдался во всех регионах, где уже открыты счета: Приморье, Сахалин, Хабаровский край, Приамурье, Якутия и Бурятия
Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, почти достиг 8 млрд рублей, увеличившись за месяц на 20%. Более того, в апреле расширилась география проектного финансирования. В Забайкалье между банками и застройщиками были заключены три первых кредитных договора почти на 906 млн рублей.
В общей сложности количество договоров в ДФО выросло до 54. Сумма кредитных линий превысила 27,3 млрд рублей.
Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам на Дальнем Востоке за месяц снизилась с 6,03% до 4,75%.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.
Теги: строительство эскроу счета
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