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04 Сентября 2020, 09:15 | Регион сегодня

Парламентарии Северного Форума обсудят вопросы развития и жизнеобеспечения Северных и Арктических территорий

В рамках II Международного форума "Северный Форум" 29 сентября 2020 года впервые будет проводиться Парламентская сессия "Правовые аспекты жизнеобеспечения и устойчивого развития Северных и Арктических территорий".

Представители законодательной власти арктических и северных субъектов России, зарубежных стран, эксперты будут обсуждать вопросы совершенствования национального и регионального арктического законодательства на основе использования возможностей парламентской дипломатии, обмена опытом, анализа проблем, поддержки лучших инициатив и практик региональных законодателей. В условиях сохранения рисков распространения COVID-19, Парламентская сессия будет проходить в онлайн формате.

Целью проведения парламентской сессии является расширение диалога законодательных (представительных) органов регионов-членов международной организации «Северный Форум», арктических субъектов, циркумполярных регионов мира в интересах правовой основы устойчивого развития Севера и Арктики.

Организаторами сессии являются Международная организация северных регионов «Северный Форум», Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Правительство Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.

Парламентарии намерены обсудить актуальные вопросы развития национального законодательства Российской Федерации и зарубежные практики в сфере инфраструктурного обустройства Севера и Арктики, нормативно-правового обеспечения, создания, внедрения и использования эффективных технологий, экологичной техники, транспортно-логистических систем в условиях Севера и Арктики.

Во время сессии будут рассмотрены вопросы устойчивого жизнеобеспечения, нормативно-правовые аспекты устойчивой продовольственной и энергетической безопасности, внедрения транспортные средства для Севера и Арктики, эффективного развития инфраструктуры транспорта и логистики, а также развитие Северного морского пути.

Как отметил Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев, по итогам сессии будет принят итоговый документ Парламентской сессии для включения в резолюцию II Международного форума по

устойчивому развитию, направления в международную организацию «Северный Форум», законодательные органы регионов.

«Уверен, что совместно с законодателями других стран и регионов мы найдем точки соприкосновения для выработки эффективных законов и норм, которые позволят в будущем расширить международное и межрегиональное сотрудничество в освоении Арктики, обеспечат ее транспортную доступность и сохранять ее уникальную экологию», - сказал Петр Гоголев.

Председатель Государственного Собрания считает, что в период председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах необходимо продвигаться в реализации принципов устойчивого развития и взаимовыгодного партнерства с арктическими государствами на основе международного права, стимулировать участие зарубежных партнёров в развитии инфраструктуры трансфера технологий для экономики и повышения качества жизни в Арктике.

Как отметил Петр Гоголев, акцент на межрегиональное парламентское взаимодействие является целесообразным и перспективным, так как активное межрегиональное сотрудничество предполагает его институциональное и правовое оформление.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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