Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 04 Сентября, 16:43 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 75.47 р.
1 EUR 89.14 р.
100 JPY 71.04 р.
10 CNY 11.04 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020

Регион сегодня
04.09 |
Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф
04.09 |
Парламентарии Северного Форума обсудят вопросы развития и жизнеобеспечения Северных и Арктических территорий
03.09 |
Сбербанк предоставил возможность обучения на Школьной цифровой платформе учащимся 65 регионов России
02.09 |
Более 300 школьников и студентов прошли под парусами вдоль островов залива Петра Великого
02.09 |
В аэропорту Владивостока продолжают приземляться вывозные рейсы
статьи раздела
Проект ДК
31 Августа 2020, 14:00
Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:52
Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток Валентин Сергиенко, Председатель Дальневосточного отделения РАН, в интервью журналу "Дальневосточный капитал" - о практике внедрения инноваций в условиях дикого капитализма
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
04 Сентября 2020, 15:07 | Регион сегодня

Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ.РФ) и Сбербанк договорились о техническом сотрудничестве в области применения цифровых продуктов и использования облачных технологий в рамках проекта создания интернет-сервиса лесвосток.рф.

В частности, для обеспечения работы сервиса планируется задействовать облачную платформу Группы Сбербанк SberCloud, а также суперкомпьютер Сбербанка «Кристофари», который занимает 36 место в списке самых производительных суперкомпьютеров в мире.

Новая система управления лесным комплексом и развитием лесной инфраструктуры создается по поручению вице-премьера -полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Цели проекта: создание условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, формирование открытых публичных данных и процедур предоставления в пользование лесных участков, внедрение механизмов биржевых торгов, создание инфраструктуры для формирования публичного рынка сделок с древесиной.

Кирилл Берман, вице-президент ФРДВ: «Информационно-технологическая облачная платформа Сбербанка станет основой цифровой экосистемы сервиса лесвосток.рф. Сотрудничество обеспечит возможности для обработки огромных массивов данных. В частности, мы сможем комплексно анализировать космические снимки всех лесов Дальнего Востока с применением технологий искусственного интеллекта с периодичностью раз в каждые 72 часа. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг лесного хозяйства и своевременно предотвращать незаконную вырубку».

Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка: «Нам важно быть частью инициативы, которая поможет сделать одну из основных сфер экономики современной, технологичной и прозрачной. Уверен, что наше сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока будет продуктивным и уже в скором будущем лесничество сможет воспользоваться всеми возможностями цифровой платформы. С учетом географического расположения отраслевая экспертиза банка высоко оценивает потенциал развития лесной промышленности в регионе. Открытость и прозрачность данных по лесосырьевому обеспечению привлечет инвестиции в отрасль и ускорит ее развитие».

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в Группу ВЭБ.РФ)

Реализует приоритетные инвестиционные проекты в макрорегионе, предоставляя возвратное финансирование на льготных для бизнеса условиях (5% годовых). Кроме того, по поручению Правительства РФ фонд разрабатывает цифровые сервисы для инвесторов, повышающие скорость и прозрачность взаимодействия государства и бизнеса в различных отраслях, поддерживает малое и среднее предпринимательство.

Официальный сайт Фонда: www.fondvostok.ru

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

SberCloud — облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.

Суперкомпьютер «Кристофари» — это самый мощный суперкомпьютер в России, спроектированный специально для решения задач в области искусственного интеллекта. Он разработан и создан специалистами Сбербанка и SberCloud в партнерстве с компанией Nvidia и базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100.  Максимальная эффективная производительность «Кристофари» в бенчмарке Linpack составляет 6,7 PFLOPs. Пиковая производительность 8.8 PFLOPs.

Пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока и Арктики

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ФРДВ  ВЭБ  Сбербанк 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
30 Июня 2020, 19:11
Я - за цифровой риск Эксперт Государственной думы Алексей Мостовщиков - о внедрении "цифры" в России
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика