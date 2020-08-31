|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 04 Сентября, 16:43 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф
В частности, для обеспечения работы сервиса планируется задействовать облачную платформу Группы Сбербанк SberCloud, а также суперкомпьютер Сбербанка «Кристофари», который занимает 36 место в списке самых производительных суперкомпьютеров в мире.
Новая система управления лесным комплексом и развитием лесной инфраструктуры создается по поручению вице-премьера -полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Цели проекта: создание условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, формирование открытых публичных данных и процедур предоставления в пользование лесных участков, внедрение механизмов биржевых торгов, создание инфраструктуры для формирования публичного рынка сделок с древесиной.
Кирилл Берман, вице-президент ФРДВ: «Информационно-технологическая облачная платформа Сбербанка станет основой цифровой экосистемы сервиса лесвосток.рф. Сотрудничество обеспечит возможности для обработки огромных массивов данных. В частности, мы сможем комплексно анализировать космические снимки всех лесов Дальнего Востока с применением технологий искусственного интеллекта с периодичностью раз в каждые 72 часа. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг лесного хозяйства и своевременно предотвращать незаконную вырубку».
Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка: «Нам важно быть частью инициативы, которая поможет сделать одну из основных сфер экономики современной, технологичной и прозрачной. Уверен, что наше сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока будет продуктивным и уже в скором будущем лесничество сможет воспользоваться всеми возможностями цифровой платформы. С учетом географического расположения отраслевая экспертиза банка высоко оценивает потенциал развития лесной промышленности в регионе. Открытость и прозрачность данных по лесосырьевому обеспечению привлечет инвестиции в отрасль и ускорит ее развитие».
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в Группу ВЭБ.РФ)
Реализует приоритетные инвестиционные проекты в макрорегионе, предоставляя возвратное финансирование на льготных для бизнеса условиях (5% годовых). Кроме того, по поручению Правительства РФ фонд разрабатывает цифровые сервисы для инвесторов, повышающие скорость и прозрачность взаимодействия государства и бизнеса в различных отраслях, поддерживает малое и среднее предпринимательство.
Официальный сайт Фонда: www.fondvostok.ru
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
SberCloud — облачная платформа Группы Сбербанк, предоставляющая услуги на базе ИТ-архитектуры крупнейшего банка России, СНГ и Восточной Европы. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям.
Суперкомпьютер «Кристофари» — это самый мощный суперкомпьютер в России, спроектированный специально для решения задач в области искусственного интеллекта. Он разработан и создан специалистами Сбербанка и SberCloud в партнерстве с компанией Nvidia и базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100. Максимальная эффективная производительность «Кристофари» в бенчмарке Linpack составляет 6,7 PFLOPs. Пиковая производительность 8.8 PFLOPs.
Пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока и Арктики
- Облачная платформа и суперкомпьютер Сбербанка станут цифровой основой сервиса лесвосток.рф
- Парламентарии Северного Форума обсудят вопросы развития и жизнеобеспечения Северных и Арктических территорий
- Сбербанк предоставил возможность обучения на Школьной цифровой платформе учащимся 65 регионов России
- "Учителя и школьники, предпринимая противоэпидемические меры, преодолевая многочисленные трудности, не переставали учить и учиться..."
- Расширен список субсидируемых авиарейсов на Дальнем Востоке
- Сбербанк завершает строительство больницы в Иркутской области
- Договорной керосин: почему растут цены на авиаперевозки
- Дальневосточному и арктическому бизнесу помогут наладить экспортную интернет-торговлю
- Премьер-министр начал рабочую поездку по Дальнему Востоку
- Коронавирус проник в полпредство президента России