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05 Августа 2020, 13:41 | Регион сегодня

Российский фонд культуры стал партнёром премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева

В декабре этого года Фонд распахнет свои двери для лауреатов, номинантов и почетных гостей торжественной церемонии награждения — писателей, создающих произведения о Дальнем Востоке

Российский фонд культуры стал официальным партнёром Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева. В декабре этого года Фонд во второй раз гостеприимно распахнет свои двери для лауреатов, номинантов и почетных гостей торжественной церемонии награждения — писателей, создающих произведения о Дальнем Востоке.

Кроме этого, Фонд примет активное участие в информационной кампании, что позволит привлечь к премии еще большее внимание потенциальных номинантов.

Решение руководства Российского Фонда культуры (РФК) — крупнейшей некоммерческой организации в сфере искусства и культуры в РФ —поддержать Общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева не случайно. Становление и развитие фонда проходило под девизом: «Сохранять, осваивать и приумножать культурные ценности». Основная же задача премии — не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

Глава Фонда, кинорежиссер Никита Михалков убеждён, что цели Фонда и премии не просто созвучны. Движение в одном направлении позволит достичь синергетического эффекта в привлечении внимания к авторам, пишущим о регионе, их произведениям и российскому Дальнему Востоку в целом.

«Литературные премии очень нужны! В первую очередь для того, чтобы еще раз напомнить всем нам, что есть люди, которые через художественные образы и традиции культуры и литературы сохраняют для настоящих и будущих поколений то, что нас окружает. Посредством сюжетных коллизий литературных произведений можно ведь не только побудить читателя сопереживать героям, но и максимально полно передать дух территории, ее масштаб, природные красоты, колорит, традиции и обычаи», — считает Никита Михалков.

Напомним, что Всероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева была учреждена в 2019 году по инициативе заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Премия присуждается в трех номинациях: "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей". На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Лауреаты каждой из номинаций получают по 500 тысяч рублей.

В этом году в оргкомитет конкурса было подано 144 произведения, 94 из них прошли конкурсный отбор. Произведения на дальневосточную тематику приходили не только с Дальнего Востока, но и с центральной части России.

Работы на соискание премии пришли из 17-ти субъектов России: Краснодарского края, Смоленской, Волгоградской, Саратовской и Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия), Бурятии, Забайкалья, Амурской, Сахалинской и Магаданской области, Хабаровского и Приморского края.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

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