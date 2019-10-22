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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Для борьбы с лесными пожарами создана Межведомственная рабочая группа
В России создана Межведомственная рабочая группа во исполнение поручения Председателя Правительства РФВ Дмитрия МЕДВЕДЕВАВ для выработки механизмов повышения эффективности системы пожаротушения, в том числе выявления возгораний, в лесном фонде РФ. В ее состав вошли представители Минприроды России, МЧС России, Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана». Соответствующий приказ подписали Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий КОБЫЛКИН и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Евгений ЗИНИЧЕВ.
Во время предварительного обсуждения необходимости создания ведомственного авиационного парка возникла потребность в создании базы обслуживания флота, подготовки пилотов, закупки воздушных судов. От дублирования уже созданной наземной инфраструктуры МЧС рекомендовали отказаться. Какой вариант в итоге будет представлен на согласование Правительству РФ, и определят участники Межведомственной рабочей группы.
Иными словами, власти решили действовать превентивно. Подготовка к пожароопасному сезону, который начинается на востоке страны в апреле, стартовала уже сейчас.
Напомним, ежегодно в России выгорают миллионы гектаров лесов - это площадь, сопоставимая со средней по величине европейской страной - Италией или Германией.В По оценкам экспертов, причина подавляющего большинства пожаров – человеческий фактор: пал прошлогодней травы, костры и брошенные окурки.
Досье журнала "Дальневосточный капитал"
Одними из лидеров антирейтинга пожароопасности на востоке России являются Иркутская и Амурская области, Забайкалье, Якутия и Югра. В Приморском и Хабаровском краях лесные пожары – так же частые «гости»; из-за аномально бесснежной зимы пожароопасный период в Приморье был объявлен уже в начале февраля текущего года.
Лесные пожары - одно из самых страшных бедствий на Земле. Люди лишаются домов, а часто и жизни, погибают тысячи животных, сгорают деревья - «живые легкие» планеты. В этой связи власть, общественные организации и бизнес объединяют усилия, чтобы сократить количество поджогов и случаев безответственного обращения с огнем на природе. Важная часть этой деятельности – системная профилактическая работа. Именно ей посвящена уникальная федеральная информационная кампания «Останови огонь!», в рамках которой МЧС, Рослесхоз, Авиалесоохрана, «Гринпис России», Общество добровольных лесных пожарных, образовательные организации, СМИ и региональные власти тесно взаимодействуют, чтобы сократить количество поджогов и случаев безответственного обращения с огнём на природе. В апреле 2018 года начата масштабная программа, которая включает размещение наружной рекламы, роликов на радио и материалов в СМИ, а также просветительскую работу с населением.
Группа ННК поддержала информационную кампанию «Останови огонь!» в начале уходящего года. На территории АЗС размещены тематические плакаты, при наличии экранов демонстрируются социальные ролики. Сотрудники автозаправочных станций вручают клиентам флаеры, рассказывающие о причинах возникновения природных пожаров. Первыми в проекте приняли участие АЗС ННК в Амурской области, которая входит в список самых пожароопасных регионов России, а в будущем сезоне планируется задействовать автозаправочные станции и в других регионах Дальневосточного федерального округа.
«Одной из самых распространенных причин природных пожаров являются окурки, которые из окон автомобилей прилетают на обочину дорог с сухой травой. В сеть ННК входит порядка 300 АЗС на территории Дальневосточного Федерального округа, в т.ч., в отдаленных районах. Это прекрасная возможность проинформировать население о необходимости соблюдать элементарные правила поведения в пожароопасный период, поэтому мы оперативно подключились к этому важному социальному проекту» - объясняли ранее в Группе компаний ННК свою позицию.
Планы Минприроды по подготовке к сезону пожаров и их профилактике и подключение на самых ранних этапах к работе МЧС дают надежду, что следующий год должен пройти на Дальнем Востоке более спокойно. Особенно, если жители будут следовать правилам поведения в пожароопасные периоды.
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