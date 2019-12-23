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Четверг| 06 Февраля, 15:13 |
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Драгоценности якутского резидента будут выпускаться под брендом "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток"
Первым, кому правообладатель – АО «Корпорация развития Дальнего Востока» - предоставил право на использование товарного знака, стала якутская компания «Сэйбиэм». В подписании соглашения приняли участие коммерческий директор ООО «Сэйбиэм» Мичил Прокопьев и директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий Борисов.
Проект по открытию алмазо-гранильного кластера в Республике Саха (Якутия) был реализован в канун нового 2020 года. Инвестор создал инфраструктуру, построив двухэтажное здание с цехами площадью 1450 кв, и обеспечил благоприятные условия для местных ювелиров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Разрешение на ввод здания в эксплуатацию мы получили в октябре, - рассказывает генеральный директор ООО «Сэйбиэм» Анна Иванова, - и сразу к нам на территорию начали заезжать первые компании, которые занимаются огранкой и производством ювелирных изделий».
За короткий срок около десяти мастеров с помощью режима территорий опережающего развития обработали алмазного сырья объемом 511 каратов и произвели ювелирной продукции свыше чем на 1 млн долларов. Эксклюзивные украшения премиум-класса были презентованы в дни проведения выставки в Бахрейне «The Middle East International Jewellery & Watch Exhibition».
В перспективе резидент ТОР «ИП «Кангалассы» планирует построить вторую очередь проекта, выставочный комплекс, создать более 900 рабочих мест и приступить к оптовым и розничным продажам сертифицированных бриллиантов, ювелирных изделий и алмазного сырья под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток» как на внутреннем рынке, так и на экспорт.
«На сегодняшний день из 2 193 резидентов ТОР и СПВ около 290 свои инвестиционные проекты успешно реализовали - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев. – Около 40 инвесторов выразили желание маркировать собственную продукцию новым товарным знаком. Это компании, которые приступили к выпуску товаров и оказанию услуг в сфере рыбопереработки, сельского хозяйства, производства строительных материалов и продуктов питания, транспорта и логистики».
Напомним, товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток» зарегистрирован в отношении всех существующих 45 классов согласно Международной классификации товаров и услуг, право на его использование предоставляется в соответствии с регламентом на основании решения правообладателя в лице АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Получить его могут резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, которые уже реализовали заявленные инвестиционные проекты. Свидетельство на товарный знак АО «КРДВ» получило в декабре 2019 года. В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись под номером 739226.
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