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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Февраля, 15:13 |
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Таиландская бизнес-делегация выразила интерес к реализации проектов на Сахалине
Об этом заявила заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Елена Горчакова.
По ее словам, сегодня представители компании «И-Эй-Джи Холдингс» встретились с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Были представлены инвестиционные возможности ТОР «Горный воздух», где активно формируется гостиничная и спортивная инфраструктура. Рассматривалась возможность модернизации аэропорта Южно-Сахалинска при участии таиландских инвесторов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Когда-то Пхукет был обычной деревней. Сейчас это процветающее место, куда приезжают туристы со всего мира. И это во многом благодаря инфраструктуре. Готовы помочь вашему региону в развитии таких крупных объектов, как аэропорт», - заметил председатель совета директоров «И-Эй-Джи Холдингс» Пайрож Пьемпонгсант.
Визит таиландской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в РФ Танатипом Упатисингом организован при содействии АНО АПИ. Агентство готово оказать поддержку таиландской стороне, если таиландскими компаниями будет принято решение об инвестировании и участии в проектах на российском Дальнем Востоке.
Отметим, сегодня Сахалинская область и Таиланд развивают взаимную торговлю. Из островного региона в азиатскую страну поставляется бурый уголь, рыба и морепродукты. Из Королевства в Сахалинскую область поступают различные готовые изделия из пластмассы, каучука и металлов. За 11 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018-го в 1,1 раза и составил 38,6 млн долларов США.
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