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06 Сентября 2019, 10:14 | Регион сегодня

SberCloud внедрил "Монитор мэра" в Петропавловске-Камчатском

"Монитор мэра" позволяет сэкономить до 40% затрат на топливо и в 2 раза увеличить скорость выполнения заданий по уборке города

В течение суток запущенная в Петропавловске-Камчатском система собирает до 200 тыс. записей о состоянии техники и выполненных операциях.

5 сентября 2019 года, Компания SberCloud (ООО «Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) представила на Восточном экономическом форуме «Монитор мэра» – первую облачную индустриальную IoT систему управления муниципальными службами, реализованную на Дальнем Востоке.

«Монитор мэра» – это инновационное решение, которое работает в облаке SberCloud и позволяет провести глубокую модернизацию управления городскими службами. Помимо профильных функций отслеживания работы городской техники, «Монитор мэра» имеет встроенные подсистемы управления инженерным процессом: от этапа разворачивания и оснащения техники до сопровождения всех необходимых технологических операций в течение жизненного цикла уборочной техники.

С помощью «Монитора мэра» можно ставить задачи по уборке города, вывозу мусора, очистке улиц и дорог от снега, а также контролировать их выполнение. На информационном портале «Монитора мэра» в режиме реального времени отображается работа техники и всех средств механизации – геолокация, скорость движения, пробег и загруженность, работа оборудования. На основе полученных данных формируются графики, диаграммы и аналитические отчеты о выполнении заданий. В качестве дополнительного средства контроля выполнения работ к «Монитору мэра» подключен модуль, фиксирующий обращения граждан по качеству уборки.

Решение «Монитор мэра» позволяет сэкономить до 40% затрат на топливо, в 2 раза увеличить скорость выполнения заданий по уборке города и до 10 раз сократить возникновение внештатных ситуаций за счет точного и регулярного выполнения регламентных работ. Специальные «блоки погоды» позволяют быстро задавать и менять сценарии уборки, например, во время внезапных и сильных снегопадов, характерных для региона.

Петропавловск-Камчатский - город с особыми метеорологическими условиями.  Уровень осадков, выпадающих в зимний период, значительно превышает среднероссийский, и неубранный вовремя снег может привести к коллапсу городской инфраструктуры: блокировке работы транспорта и машин экстренных служб, как следствие - остановке предприятий. В таких климатических условиях резко возрастает значимость коммунальных служб и их ответственность за скорость и качество выполняемых работ.

В течение суток запущенная в Петропавловске-Камчатском система собирает до 200 тыс. записей о состоянии техники и выполненных операциях. Полученные данные будут использоваться для тренировки моделей машинного обучения и более глубокой автоматизации управления работой техники.

«Монитор мэра» также позволяет включать в систему дополнительные элементы, такие как камеры городского наблюдения, инструменты контроля расхода горюче-смазочных материалов, датчики объема и веса вывозимого мусора и другие решения индустриального IoT.

Продукт разработан совместно с крупнейшим российским производителем дорожно-коммунальной техники «Меркатор холдингом».

Александр Сорокоумов, генеральный директор компании SberCloud::

«Монитор мэра» – сложное, высокотехнологичное, но при этом доступное решение. Оно не требует капитальных затрат для создания дорогостоящей региональной ИТ-инфраструктуры, так как работает в облаке SberCloud и может быть развернуто в любом субъекте Федерации. Мы считаем, что «Монитор мэра» поможет реализации в Камчатском Крае и других регионах России таких национальных проектов, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», улучшит работу муниципальных служб, что в конечном счете повысит качество жизни людей».

Павел Теплов, директор по инновациям «Меркатор Холдинга»: 

«Именно сейчас закладываются основы IoT-рынка. В момент его становления важно задать критерии качества и базовые принципы работы, чтобы рынок изначально развивался в правильном русле, создать своего роде эталонную модель, к которой надо стремиться. Решение «Монитор мэра» задает стандарты качества, на которые будут ориентироваться не только наши клиенты, но и весь рынок». 

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сбербанк  Монитор мэра 


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