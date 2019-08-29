|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Сентября, 10:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
SberCloud внедрил "Монитор мэра" в Петропавловске-Камчатском
В течение суток запущенная в Петропавловске-Камчатском система собирает до 200 тыс. записей о состоянии техники и выполненных операциях.
5 сентября 2019 года, Компания SberCloud (ООО «Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) представила на Восточном экономическом форуме «Монитор мэра» – первую облачную индустриальную IoT систему управления муниципальными службами, реализованную на Дальнем Востоке.
«Монитор мэра» – это инновационное решение, которое работает в облаке SberCloud и позволяет провести глубокую модернизацию управления городскими службами. Помимо профильных функций отслеживания работы городской техники, «Монитор мэра» имеет встроенные подсистемы управления инженерным процессом: от этапа разворачивания и оснащения техники до сопровождения всех необходимых технологических операций в течение жизненного цикла уборочной техники.
С помощью «Монитора мэра» можно ставить задачи по уборке города, вывозу мусора, очистке улиц и дорог от снега, а также контролировать их выполнение. На информационном портале «Монитора мэра» в режиме реального времени отображается работа техники и всех средств механизации – геолокация, скорость движения, пробег и загруженность, работа оборудования. На основе полученных данных формируются графики, диаграммы и аналитические отчеты о выполнении заданий. В качестве дополнительного средства контроля выполнения работ к «Монитору мэра» подключен модуль, фиксирующий обращения граждан по качеству уборки.
Решение «Монитор мэра» позволяет сэкономить до 40% затрат на топливо, в 2 раза увеличить скорость выполнения заданий по уборке города и до 10 раз сократить возникновение внештатных ситуаций за счет точного и регулярного выполнения регламентных работ. Специальные «блоки погоды» позволяют быстро задавать и менять сценарии уборки, например, во время внезапных и сильных снегопадов, характерных для региона.
Петропавловск-Камчатский - город с особыми метеорологическими условиями. Уровень осадков, выпадающих в зимний период, значительно превышает среднероссийский, и неубранный вовремя снег может привести к коллапсу городской инфраструктуры: блокировке работы транспорта и машин экстренных служб, как следствие - остановке предприятий. В таких климатических условиях резко возрастает значимость коммунальных служб и их ответственность за скорость и качество выполняемых работ.
В течение суток запущенная в Петропавловске-Камчатском система собирает до 200 тыс. записей о состоянии техники и выполненных операциях. Полученные данные будут использоваться для тренировки моделей машинного обучения и более глубокой автоматизации управления работой техники.
«Монитор мэра» также позволяет включать в систему дополнительные элементы, такие как камеры городского наблюдения, инструменты контроля расхода горюче-смазочных материалов, датчики объема и веса вывозимого мусора и другие решения индустриального IoT.
Продукт разработан совместно с крупнейшим российским производителем дорожно-коммунальной техники «Меркатор холдингом».
Александр Сорокоумов, генеральный директор компании SberCloud::
«Монитор мэра» – сложное, высокотехнологичное, но при этом доступное решение. Оно не требует капитальных затрат для создания дорогостоящей региональной ИТ-инфраструктуры, так как работает в облаке SberCloud и может быть развернуто в любом субъекте Федерации. Мы считаем, что «Монитор мэра» поможет реализации в Камчатском Крае и других регионах России таких национальных проектов, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», улучшит работу муниципальных служб, что в конечном счете повысит качество жизни людей».
Павел Теплов, директор по инновациям «Меркатор Холдинга»:
«Именно сейчас закладываются основы IoT-рынка. В момент его становления важно задать критерии качества и базовые принципы работы, чтобы рынок изначально развивался в правильном русле, создать своего роде эталонную модель, к которой надо стремиться. Решение «Монитор мэра» задает стандарты качества, на которые будут ориентироваться не только наши клиенты, но и весь рынок».
- SberCloud внедрил "Монитор мэра" в Петропавловске-Камчатском
- Сбербанк запускает оплату по QR-коду на территории Дальнего Востока
- Дальний Восток: перемены на инвестфронте
- "Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания
- Идем против ветра
- Спутники и беспилотники задействуют для создания цифровой платформы лесвосток.рф
- Игорь Павлов, директор Восточного экономического форума: У ВЭФ высокий международный авторитет
- Автокольцо во Владивостоке запустят в концессию
- Получить месторождения в Арктике и на Дальнем Востоке стало проще
- Лес поставят на цифровую платформу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.