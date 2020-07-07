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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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07 Июля 2020, 15:02 | Регион сегодня
Контейнерам полезно расписание
ДВЖД отмечает рост отправки контейнерных поездов по "твердому" графику на треть в январе-мае
За 5 месяцев 2020 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено 1746 контейнерных поездов по специализированному расписанию, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
Ежедневно на железнодорожных станциях ДВЖД в среднем формируется 12 таких составов. География их пунктов назначения постоянно расширяется. Сегодня контейнерные поезда с фиксированным расписанием движения отправляются с ДВЖД по 108 различным направлениям.
Главное преимущество сервиса - высокая скорость доставки и гарантированное время отправления и прибытия груза, говорится в пресс-релизе ДВЖД.
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