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08 Апреля 2020, 08:24 | Регион сегодня |

Оформление КАСКО и ОСАГО в день обращения

Если вы ищете не только дешевый, но, прежде всего, хороший КАСКО, вы можете сразу перейти к нашему калькулятору и сравнить диапазоны и цены страхования для вашего автомобиля.

Получить автострахование осаго онлайн можно в день обращения на сайте.

Если автомобиль поврежден, и вы хотите отремонтировать его, не забудьте немедленно сообщить о повреждении вашему страховщику. Слишком длительная задержка может даже привести к отказу в выплате компенсации, например, из-за грубой халатности и, как следствие, увеличения размера ущерба. Менеджер компании поможет рассчитать каско на основании индивидуальных условий.

Об этом стоит помнить:

  • если у вас есть возможность ликвидировать ущерб безналично, воспользуйтесь ею - вам не придется искать мастерскую и возиться с расчетом затрат на ремонт;
  • некоторые компании, несмотря на то, что контракт ОСАГО предполагает ремонт в мастерской, предлагают своим клиентам использовать вариант сметы. Выбирайте его только в том случае, если оценка ущерба очень выгодна для Вас, ущерб только поверхностный, а мастерская, которую вы выбираете самостоятельно, доверена;
  • вы не должны сообщать о каждой неисправности автомобиля по КАСКО. Сначала убедитесь, что ваш страховой договор также не гарантирует дополнительную защиту, например, стекла, шины, ключи и т. д. - если вы исправите ущерб от такой политики, вы не потеряете скидки;
  • вы также можете воспользоваться страхованием КАСКО, когда столкновение произошло не по вашей вине, ваш страховщик ликвидирует ущерб, а затем попросит страховщика-нарушителя возместить понесенные расходы.

Повреждение автомобиля произошло во время пребывания за границей? В этом случае стоит как можно скорее обратиться к страховщику. Не посоветовавшись с ним, вы не должны предпринимать никаких действий, потому что это может поставить нас под угрозу отказа в возмещении понесенных расходов. Так что лучше сразу расспросить о способе ликвидации ущерба. Например, некоторые страховые компании предусматривают только ремонт на месте, который подготовит автомобиль для дальнейшего безопасного вождения (если это возможно, конечно). В этом случае полная ликвидация ущерба происходит уже на территории России.

Перед заключением договора AC вы должны проверить, в каких странах будет применяться страховка. В дополнение к вышеупомянутым основным исключениям каждый страховщик устанавливает свои собственные дополнительные ограничения покрытия, которые стоит проверить перед покупкой страховки.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

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