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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Июля, 16:55 |
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Законопроект по шельфу в Арктике требует проработки
Девятого июня на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, подготовленный Минвостокразвития, согласно которому предлагается либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустить к работе на нем как российские, так и иностранные компании. Вместе с тем предлагается определить компанию-агента, которая будет работать от лица правительства в консорциуме с другими компаниям, желающими осваивать шельф, и иметь блокпакет в этом консорциуме.
Функции агента правительства РФ могут осуществляться организацией, 100% акций которой принадлежат РФ, и являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является ВЭБ, подчеркивается в документе. В качестве кандидата предлагается ФРДВ.
Ранее идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил президенту РФ Владимиру Путину полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев. Сейчас лицензии на шельф могут получить лишь структуры «Роснефти» и «Газпрома», которые вправе привлекать миноритарных частных игроков, в том числе и иностранцев. Инициатива вице-премьера предполагала возможность частных компаний входить в консорциум с «Росшельфом». Однако в мае сообщалось, что создание «Росшельфа» откладывается из-за изменения ситуации на мировых рынках.
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