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09 Июля 2019, 09:00 | Регион сегодня |

На Сахалине этнодеревня расширяется за счет "дальневосточного гектара"

Житель Сахалинской области Алексей Ткаченко воплотил и продолжает развивать свой проект на "дальневосточном гектаре" - он открыл этнодеревню и центр для любителей ездового спорта на собачьих упряжках

Четыре гектара Алексей вместе с родственниками оформил в селе Новое Корсаковского района, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Но для развития проекта потребовалась дополнительная земля: недавно Алексей с родственниками оформил дополнительный «дальневосточный гектар» около трассы, где обустроил этнодеревню - построил настоящую юрту и небольшую столовую. Здесь для посетителей устраивают уникальные представления представители коренной национальности сахалина – нивхи. Повар готовит блины, которые подают с вареньем из сахалинских ягод и ароматными травяными чаями.

Кроме того, на площадке центра ездового спорта появились новые звезды – два северных сахалинских оленя. Это более крупная разновидность известного якутского северного оленя. Кроме того, прибавление и в команде собак – теперь из 53 (аляскинские хаски, норвежские метисы, сибирские хаски).

«Дальневосточный гектар – это возможность получить землю и заниматься на ней любимым делом. Это возможность показать, как красива наша страна и как уникальна культура населяющих ее народов. Сегодня ко мне приезжают клиенты со всего света, ведь у нас красиво, весело и интересно», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Алексей Ткаченко. «Зимой мы проводим классические катания на собачьих упряжках, а летом наши гости могут еще попробовать себя в катании на картах. Кроме того, мы организуем походы и даже рыбалку с собаками. И турист получает не только поездку, у нас можно отдохнуть, узнать новое о коренных жителях и даже вкусно поесть в уютной столовой».

По словам Алексея Ткаченко, проект вызвал настоящий ажиотаж на Сахалине – план экскурсий расписан на полгода вперед. Среди посетителей этнодеревни путешественники со всего света – это и туристы из Европы, Америки, Австралии, а также стран АТР.

По состоянию на начало июля 2019 года в программе «Дальневосточный гектар» принимает участие более 76 тысяч россиян. Из них более 10 тысяч выбрали землю в Сахалинской области. С ними заключено более 8,3 тысяч договоров, по еще шестистам заявлениям уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земли и запущен процесс подготовки и подписания договора. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Сахалинской области доступно 32 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. В их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Сахалинской области, составила около 59 миллионов рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалинская область  дальневосточный гектар  этнодеревня 


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