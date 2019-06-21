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Строительство жилья для 5000 человек в Приамурье профинансируют из федерального бюджета
В присутствии заместителя Председателя Правительства - полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева было подписано соглашение между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и ООО "Жилой микрорайон" (дочерним обществом ПАО "Газпром") о создании жилого микрорайона на 5 000 человек, включая жилую и социальную инфраструктуру для Амурского ГПЗ.
Проектом предусмотрено строительство микрорайона, состоящего из 42 пятиэтажных домов и 36 таунхаусов общей площадью 168 тыс. кв. м – это 1 688 квартир. Планируемые частные инвестиции – 64,5 млрд рублей без НДС. Из федерального бюджета будет выделено 12,5 млрд рублей. Деньги пойдут в основном на создание инженерной инфраструктуры: системы водоснабжения и водоотведения, сетей связи, системы канализации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«На трех ТОР Амурской области – «Свободный», «Белогорск» и «Приамурская» в настоящее время действуют 19 резидентов. Общий объем инвестиций в реализуемые здесь проекты составляет 1,1 трлн рублей. В результате будет создано более 5 тысяч рабочих мест. По сравнению с другими регионами России и Дальнего Востока – это весомый показатель. Именно для создающегося в ТОР «Свободный» масштабного газохимического кластера, являющегося одним из центров экономического роста области, будет построен жилой микрорайон с необходимой социальной инфраструктурой, сформирован дополнительный жилой фонд. Реализация этого проекта создаст благоприятные условия, в первую очередь, для проживания людей, а также будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию и привлечению инвестиций в Амурскую область. В свою очередь Корпорация развития Дальнего Востока, управляя территориями с преференциальными режимами, предоставляет резидентам широкий спектр услуг и сервисов, рассчитанных на помощь как реализуемым проектам, так и уже запущенным в рамках ТОР предприятиям», – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.
Соглашение было подписано в рамках совещания по социально-экономическому развитию Амурской области, которое провел вице-премьер.
«Амурская область сегодня - один из лидеров и на Дальнем Востоке, и в стране по привлечению инвестиций. Лидерство, прежде всего, основывается на реализации крупных инвестиционных проектов - таких как «Сила Сибири», строительство космодрома, газоперерабатывающего завода. Мы посмотрели информацию по каждому объекту. В целом у меня хорошие впечатления», - прокомментировал Юрий Трутнев.
На совещании обсуждали вопросы, связанные с развитием городов Свободный и Циолковский.
«Посмотрели развитие городов Свободный и Циолковский. По Свободному планы реализуются, я обязательно съезжу туда, и надо все посмотреть на месте. Но в целом больших задержек по объектам нет. С Циолковским ситуация хуже. Развитие Циолковского должно осуществляться за счёт программы Роскосмоса. И там пока есть существенные задержки. Завтра мы с Дмитрием Рогозиным это обсудим», - отметил полпред.
Согласно долгосрочному плану социально-экономического развития ЗАТО Циолковский предусмотрено 12 организационных мероприятий и 255 мероприятий по развитию инфраструктуры ЗАТО Циолковский. Требуемый объём финансирования - 53 млрд рублей.
«Развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая есть, а именно 30 тысяч человек к 2030 году, вызывает сомнения. Под эту программу была спланирована инфраструктура с большими затратами. Эти планы требуют дополнительной проработки», - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Что касается комплексного социально-экономического плана развития г. Свободного - из федерального бюджета до 2020 года будет выделено 6,1 млрд рублей. В 2019 году планируется завершить реконструкцию женской консультации, ремонт инфекционного и травматологического отделений Свободненской больницы и городской поликлиники. Построить пристройку к детскому саду, благоустроить 7 пришкольных территорий, завершить реконструкцию тепловой и водопроводной сетей, бурение скважин, реконструировать дорогу. В 2020 году будет построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс, школа на 528 мест, отремонтирован Дом культуры. Запланирована реконструкция общегородской коммунальной инфраструктуры, водопроводных сетей и сетей водоотведения, канализационного коллектора и ряд других мероприятий.
Газопереработка – одно из стратегических направлений развития области. Она включает реализацию, в том, числе магистрального газопровода «Сила Сибири» и Амурского ГПЗ.
На встрече посмотрели планы по дальнейшему развитию региона, обменялись мнениями, что может быть точкой привлечения интересов туристов. Шла речь и о выделении федеральных средств на реконструкцию набережной Благовещенска.
После того, как Благовещенск получит статус «Свободный порт Владивосток», он может рассчитывать введение упрощённого визового режима – режим «электронной визы». Губернатор области Василий Орлов обратился с этой просьбой к Юрию Трутневу. «Я соответствующее поручение дал. Думаю, что мы в ближайшее время запустим на территории Амурской области режим «Свободный порт Владивосток». Решение можно считать принятым. Я думаю, в течение двух, максимум трёх месяцев мы этот вопрос решим», - заверил Юрий Петрович.
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