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Среда| 10 Июля, 08:39 |
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Строительство одного из крупнейших свинокомплексов на Дальнем Востоке завершается на Камчатке
Пока строители благоустраивают территорию и достраивают помещения, предприятие работает на 85%. Но к осени планируют запустить его на полную мощность, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Первый комплекс был построен в 2011 году. В 2016 году начали строительство второй очереди. Большая часть финансирования – заемные средства. При этом мы получаем существенные меры государственной поддержки: это компенсация процентной ставки, дотации на приобретение кормов. В рамках федеральной программы было профинансировано строительство инфраструктуры», – объяснил директор по развитию ЗАО «Агротек Холдинг» Владимир Рубахин.
На ферме выращивают животных элитных пород «Ландрас», «Йоркшир», «Дюрок», мясо которых эксперты признают лучшим по вкусовым качествам. При строительстве свинарников использованы современные технологии. Например, специальный корм из натуральных зерновых продуктов подается животным в определенное время по трубам. На прилавки магазинов Камчатского края продукция поступает под брендом «Экоферма Сокоч».
Этот проект стал первым в крае с объемом инвестиций больше 1 млрд руб. Поэтому еще два года назад правительственная подкомиссия под председательством вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева признала проект особо значимым. Строительство энергообъектов и подъездной дороги профинансировал федеральный бюджет.
Строительство такого комплекса не только создает рабочие места для жителей региона, но и решает важный вопрос обеспечения населения качественным охлажденным мясом. Когда производство заработает на полную мощность потребности Камчатского края в свинине будут закрыты на 70 процентов.
«Благодаря реализации этого проекта будет решена проблема обеспечения жителей Камчатки охлажденным мясом свинины. Кроме того, это серьезный шаг вперед для перерабатывающего производства, которое будет работать на этом сырье: создание новых рабочих мест и насыщение рынка мясной продукции. Ценовая политика, которой сегодня придерживается компания-производитель, достаточно лояльна к покупателю», – сказал губернатора Камчатского края Владимир Илюхин.
Для реализации проекта к работе подключили и другие дальневосточные регионы. Так, Приморский край помогает в выращивании кормовой базы и ее доставке на Камчатку, комбикорма для комплекса производятся на полуострове заводом «Камчатская мельница», который начал работу после модернизации в ноябре прошлого года. Готовое мясо и мясная продукция поставляются также и на соседнюю Чукотку.
Фото: пресс-служба правительства Камчатского края
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