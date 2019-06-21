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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июля, 08:39 |
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Эвотор подключил 500 000 смарт-терминалов
Эвотор (входит в экосистему Сбербанка) зарегистрировал в своей системе 500 000 смарт-терминалов. За три года работы компании смарт-терминалы Эвотора пробили почти 3 млрд чеков на 1,9 трлн рублей. По данным компании, доля Эвотора в текущих подключениях онлайн-касс превышает 30%. Доля Эвотора на рынке смарт-терминалов составляет 70%, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Андрей Романенко, сооснователь и генеральный директор Эвотора:
«Три года назад мы создали категорию смарт-терминалов. До этого касс, объединяющих ʺжелезоʺ и софт в одном устройстве, не было. За это время каждый четвёртый российский предприниматель сделал выбор в пользу Эвотора. Каждая седьмая онлайн-касса в России – это смарт-терминал «Эвотор». Наша задача — сделать технологии доступными каждому бизнесу».
Эвотор строит экосистему технологических сервисов, которые позволяют предпринимателям повышать конкурентоспособность и эффективность бизнеса. В магазине приложений «Эвотор.Маркет» представлено более 450 приложений для автоматизации товароучета, управления ассортиментом, создания программ лояльности, контроля за сотрудниками и т. д. Сервис оптовых закупок «на_полке», который Эвотор запустил совместно со Сбербанком, помогает предпринимателям управлять ассортиментом в режиме онлайн и экономить время. Новый проект Эвотора по оцифровке «магазинов у дома» позволит малому бизнесу создавать онлайн-витрины и запускать доставку.
По оценкам Эвотора, около трети всех продаж онлайн-касс — это смарт-терминалы. За год доля таких устройств на рынке онлайн-касс выросла в два раза. Спрос на технологии со стороны малого и микробизнеса постепенно формируется. Кроме того, смарт-терминалы покупают и крупные, и средние компании при открытии новых торговых точек и развитии бизнеса.
Полумиллионным клиентом Эвотора стала владелица студии красоты «Пион» Екатерина Кондрашина из Королёва, которая арендовала смарт-терминал «Эвотор» в Сбербанке. В подарок от компаний экосистемы Сбербанка Екатерина Кондрашина получит 50 тысяч рублей на приложения в Эвотор.Маркете, промокод на онлайн-курс про бизнес «120 секунд» от «Деловой среды», скидку в 5000 рублей при заказе в сервисе «на_полке», два месяца бесплатного бухгалтерского обслуживания в компании «Сбер Решения» и год бесплатных онлайн-консультаций с врачами в сервисе DocDoc.
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