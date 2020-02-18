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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Марта, 15:53 |
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Дальний Восток в цифровом формате
Самый большой по территории округ России последние десять лет демонстрирует самые большие демографические потери. Богатые природные ресурсы (одни Сахалинские шельфы с нефтью и газом стоят миллиарды долларов) и наличие выхода к морю не решают главной проблемы - наличия комфортного уровня жизни. При этом в ДФО, как это ни парадоксально, все очень даже неплохо в области внедрения цифровых решений.
Телеком-операторы наперегонки разрабатывают все новые и новые продукты для государственных служб, бизнеса и частных клиентов из всех отраслей экономики, включая ЖКХ, марикультуру, сельское хозяйство, медицину, робототехнику и другие. При этом основным заказчиком цифровых продуктов на данном этапе выступает государство.
О том, как регион создает спрос на цифровые технологии - в теме номера журнала «Дальневосточный капитал».
«Уровень цифровизации на Дальнем Востоке уже сегодня выше, чем в отдельных странах. Интеллектуальное видеонаблюдение, биометрия, высокоскоростной интернет по умеренным ценам и ставшие такими привычными PayPass, мобильный банкинг и недорогая связь 4G LTE - в Западной Европе и Северной Америке эти цифровые технологии доступны только жителям крупных городов. То, что для большой части мира пока остается цифровым будущим, на Дальнем Востоке уже стало настоящим», - кратко и емко рисует картину «цифрового настоящего» директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ.
«Умный город»
Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Стандарт «Умного города» является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды.
Среди наиболее востребованных элементов «Умного города» дальневосточники называют видеонаблюдение (в частности, оно снижает количество ДТП на дорогах и помогает снизить уровень преступности), системы мониторинга городского транспорта и единые карты оплаты проезда, а также оказание муниципальных услуг в электронном виде.
«Логичным развитием комфортной среды для человека мы считаем повышение уровня жизни и безопасности в городе. Поэтому мы переходим к таким масштабным проектам, как «Умный город», - говорит директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. - Среди городских решений мы предлагаем умные домофоны и шлагбаумы, интеллектуальное видеонаблюдение с возможностью распознавания лиц и автомобильных номеров. Такие видеокамеры на улицах и во дворах позволяют следить за общественным порядком и помогают людям чувствовать себя в большей безопасности. «Ростелеком» уже внедряет интеллектуальное видеонаблюдение в Южно-Сахалинске. Это первый дальневосточный город, где появилось такое решение».
В Приморье система «Умный город» начинает работать с этого года. «Мы реализуем проект «Умный город», начиная с четырех пилотных населенных пунктов - это Владивосток, Артем, Находка и Уссурийск. На первом этапе планируется построить базовую инфраструктуру, при помощи которой в дальнейшем можно будет разворачивать различные цифровые сервисы, разрабатывать инновационные устройства», - уточнил заместитель председателя правительства Приморского края - министр цифрового развития и связи Сергей МАКСИМЧУК.
Александр Логинов представил главе региона Олегу КОЖЕМЯКО проект «Умный город», реализация которого планируется в Большом Камне, рядом с которым возведена не имеющая аналогов в России судоверфь «Звезда».
В микрорайонах населенного пункта предполагается установка системы интеллектуального видеонаблюдения с функцией аналитики, пунктов экстренной связи с полицией и умного освещения.
Как уточнили в «Ростелекоме», уличные камеры оснащены инфракрасной подсветкой, что позволяет наблюдать за обстановкой в темное время суток. Устройствами удобно управлять дистанционно. Оператор может приближать изображение, вращать камеру на 360 градусов, поворачивать вверх или вниз. Приборы распознают государственные регистрационные номера, анализируют акустическое состояние окружающей среды, реагируют на движение. О подозрительных событиях умные устройства сообщают оператору путем push-уведомлений.
«Цифровой управдом»
«МегаФон» активно сотрудничает с государством, муниципалитетами и отраслевыми структурами в деле реализации цифровых проектов.
«Оператор обладает системообразующей инфраструктурой и успешным опытом реализации комплексных проектов. В их числе - программно-аппаратные комплексы для интеллектуального мониторинга дорожно-транспортной сети города, управления и мониторинга общественного транспорта, решения «Телемедицина», - говорит директор по развитию цифровых проектов Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Виктория САВЧЕНКО. - Среди таких решений - «Цифровая управляющая компания», которое «МегаФон» уже реализует на Дальнем Востоке, в частности - в Камчатском крае. Счетчики электричества, тепла, газа и воды с помощью технологии NB-IoT самостоятельно передают информацию в управляющие компании. Это решение позволяет экономить энергоресурсы и получить прозрачные данные для расчетов. Кроме того, управляющим компаниям не нужно отправлять сотрудников для обхода квартир и сбора показаний приборов, а потребителям не надо в ручном режиме передавать данные ЖКХ. Климатические условия на Дальнем Востоке суровы, и для региона большую актуальность представляет проблема энергосбережения».
Решение «Цифровая теплосеть» позволяет локализовать потери, осуществлять диспетчеризацию систем теплоснабжения и управление ремонтными работами на базе «Интернета вещей» (IoT). Использование этого решения позволяет снизить потери на 10-50%. Экономия достигается за счет снижения потерь тепла, теплоносителя и электроэнергии».
В ряде российских городов «МегаФон» уже реализует проекты «Умная остановка общественного транспорта». Такой остановочный комплекс оснащен бесплатным доступом в Интернет по сети Wi-Fi, системой безопасности для поддержания общественного порядка, а также USB-устройствами для подзарядки гаджетов. По желанию заказчика «умная» остановка может быть дооборудована цифровым табло с информацией о времени прибытия транспорта, интерактивными панелями и прочими девайсами.
Летом 2019 года «МегаФон» представил решение «Цифровой двойник», реализованное в Кронштадте. «Цифровой двойник» города позволяет проводить предиктивную аналитику, ставить виртуальные опыты, получать информацию и прогнозировать поведение объектов городской инфраструктуры.
«Программа поможет синхронизировать и связать воедино все внутренние структуры города: водоснабжение, электрификацию, подачу газа, загруженность дорог, услуги здравоохранения и образования, экологическое состояние. Станет проще увидеть общую картину города и ускорить процессы обмена информацией между различными структурами. Благодаря цифровой копии можно ставить виртуальные опыты, прогнозировать поведение всего города или его отдельных систем. Полученный опыт можно перевести в реальность, если он удачен, либо отказаться от него, если он негативен. Все это при минимальных затратах, экономии времени и без ущерба для реального города», - отмечают в компании.
Элементы «Умного города»: безопасность
В рамках концепции построения и развития АПК «Безопасный город» «Ростелеком» в настоящее время внедряет «Систему 112». Программа предназначена для вызова экстренных оперативных служб по единому номеру. Звонок принимает оператор 112 и оперативно реагирует на сигнал. Преимущество системы в том, что на место происшествия можно одновременно вызвать сразу несколько служб: скорую помощь, полицию или пожарных.
Инфраструктура «Системы 112» в Приморье построена на базе программно-технических комплексов, включающих в себя оборудование (серверы, сетевое и телекоммуникационное оборудование, рабочие станции) и специализированное программное обеспечение. Комплекс позволяет принимать и обрабатывать вызовы о происшествиях, сигналы от объектов мониторинга, мгновенно обмениваться информацией и обеспечивать групповую работу служб реагирования различной ведомственной принадлежности.
На сегодняшний день точки подключения к VPN-сети «Системы 112» организованы на 144 объектах диспетчерских служб, расположенных во всех 34 муниципальных образованиях Приморья. Также доступ к сети организован в основном центре обработки вызовов (ЦОВ) по единому номеру «112» во Владивостоке.
На создание «Системы 112» в Чукотском автономном округе потребовалось четыре года. Запущены основной и резервный региональный Центр обработки вызовов, объединены в единую сеть дежурно-диспетчерские службы всех муниципальных образований округа. Организованы основные и резервные защищенные каналы связи. Установлено и настроено оборудование программно-технического комплекса системы для приема и обработки вызовов. Внедрена территориальная система, которая позволяет определять местоположение абонента. Для мониторинга дорожно-транспортной ситуации проведена интеграция с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных абонентов, звонящих на номер 112.
«Чукотка пока остается «спутниковым» регионом, поэтому здесь запуск «Системы 112» шел со своими региональными особенностями и сложностями. Этап опытной эксплуатации и государственные приемочные испытания системы завершены. Это подтверждает профессионализм специалистов, которые работали над ее созданием и внедрением. Теперь при возникновении происшествий жителям Чукотки не нужно думать в какую экстренную службу звонить. Достаточно набрать «112» - и оператор предпримет все необходимые действия для оперативной помощи», - отмечают в «Ростелекоме».
В рамках государственного контракта, заключенного с Республиканским центром инфокоммуни-кационных технологий, «Ростелеком» дооснастил существующую инфраструктуру «Системы 112» на территории Якутии. Специалисты компании подключили к единой системе дежурные диспетчерские службы, доставили необходимое оборудование в 34 района республики, прове-ли монтажные и пусконаладочные работы.
Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» зарабо-тала в режиме постоянной эксплуатации в Якутске и поселке городского типа Жатай в марте прошлого года. В 2019 году на линию поступило более 180 тыс. звонков. Внедрение «Системы 112» в районах республики расширит географию оказания оперативной помощи населению при происшествиях, чрезвычайных ситуациях, угрозе жизни и здоровью по всей Якутии.
Позвонить на единый номер экстренных служб можно с любого телефона, в том числе при отрицательном балансе, отсутствии сети и сим-карты. В случае прерывания соединения система автоматически восстанавливает связь с абонентом, работает обратный вызов. Звонки, поступающие на номер 112, принимают специально обученные операторы. Они анализируют информацию о происшествии и оперативно перенаправляют ее в соответствующие службы: полицию, пожарную охрану, скорую помощь, службу «Антитеррор». Номера экстренных служб 01, 02, 03 также продолжают работать.
В Южно-Сахалинске «Ростелеком» и Сахалинское агентство по делам ГО и ЧС установили 43 уличных терминала «112» для связи с экстренными службами. Устройства смонтированы в местах наибольшего скопления людей - на автобусных остановках, в скверах и на площадях - для безопасности населения и предупреждения правонарушений.
В 2019 году «Ростелеком» в Приморском крае завершил очередной этап проекта по созданию и цифровизации единой системы оповещения населения об опасностях во время чрезвычайных ситуаций. Главная цель этого проекта - полная цифровизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО).
В настоящее время РАСЦО работает в городах Артем, Находка, Уссурийск, Большой Камень, Партизанск, Лесозаводск, Дальнегорск и в других населенных пунктах Приморского края. Введенные в эксплуатацию объекты системы обеспечивают автоматизированное управление уличными акустическими установками в речевом и сиренном режимах оповещения.
Tele2 уже обеспечила подключение свыше 640 точек оповещения о чрезвычайных ситуациях в Москве (всего более трети точек). Компания реализовала проект на базе сети LTE-450, заказчиком выступил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Оператор установил оборудование, поддерживающее различные стандарты связи четвертого поколения, включая уникальный диапазон 450 МГц. Tele2 обладает эксклюзивными правами на использование данного частотного диапазона. Работа в стандарте LTE-450 позволяет сократить сроки подключения точек оповещения и обеспечивает беспроводное соединение, освобождая город от проводных линий связи.
«Цифровое село» - это не шутка
В прошлом году в России появилось первое «цифровое село» - Мичуринское сельское поселение Хабаровского края. Здесь «Ростелеком» организовал настоящую инновационную экосистему, «оцифровав» практически все сферы сельской жизни.
В полной мере за год оправдала себя система уличного видеонаблюдения. Со своего смартфона глава поселения может заглянуть в любой уголок Мичуринского. Записи с камер просматриваются сотрудником МВД для выявления возможных хулиганских действий. Интересно видеонаблюдение стало и для дорожников. Две трети из 27 камер фиксируют ситуацию на краевой трассе. Можно удаленно проконтролировать, как работают подрядчики - косят траву, убирают мусор, наносят разметку, ведут дорожный ремонт. В планах - установить еще семь видеокамер, причем пять из них - на погосте, чтобы прекратить незаконные захоронения и переустройства.
Благодаря оптике практически в каждом доме Мичуринского доступны скоростной интернет и «Интерактивное телевидение». В местной амбулатории проводятся онлайн-консультации - раньше за советом узкого специалиста приходилось ехать в город на нескольких автобусах. В планах - сделать умным и социально-культурный центр, в котором находятся местная администрация, досуговое учреждение, почта и тренажерный зал.
Одним из элементов цифровизации стала внутрипоселковая система информирования. В цифровом селе работает пять экранов - в магазинах, детском саду, клубе. На них выводится полезная и оперативная информация - от вакансий центра занятости и анонсов культурных событий до частных объявлений и прогноза погоды. Данные о температуре, ветре и влажности поступают на экраны с собственной сельской метеостанции, они гораздо точнее, чем из интернет-источников.
Полезной инновацией в селе стала электронная похозяйственная книга, включающая всю информацию о домовладениях, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. В администрацию поселений постоянно обращаются люди за выписками из похозяйственных книг. На оформление справок требовалось несколько дней, не обходилось без бумажной волокиты. Сейчас все делается буквально в один клик. В планах Мичуринской администрации - запустить умные остановки с розетками для подзарядки гаджетов, видеоэкранами и Wi-Fi.
Интеллектуальное видеонаблюдение
Видеокамеры размещаются на придомовых территориях и способны распознавать лица и автомобильные номера, а также имеют широкий угол обзора и инфракрасную подсветку, которая обеспечивает съемку в темное время суток. Камеры работают круглосуточно и позволяют выявлять нарушителей общественного порядка.
Видеонаблюдение помогает дежурным службам контролировать ситуацию на улицах, способствует повышению раскрываемости преступлений. Кроме того, видеокамеры на улицах и во дворах являются отличной профилактической мерой: одно их присутствие отбивает у хулиганов желание совершать правонарушения.
Смотреть записи с видеокамер можно как в режиме реального времени, так и в записи. Архив видео хранится в облаке «Ростелекома» и доступен к просмотру в течение 30 дней. Специальный корпус позволяет камерам работать в условиях низких температур.
В 2019 году в рамках программы «Безопасный город» «Ростелеком» установил 1465 камер наружного видеонаблюдения в Южно-Сахалинске. Данные с камер передаются по волоконно-оптическим сетям связи в областной центр мониторинга. Работы выполнены по заказу правительства Сахалинской области.
В январе 2020 года «Ростелеком» оснастил поселок Чигири Благовещенского района Амурской области интеллектуальным видеонаблюдением. В рамках проекта «Безопасный город» в поселке установили 10 камер, 3 из которых обладают функциями интеллектуального видеонаблюдения. Основная задача умных камер - фиксировать дорожный трафик в поселке Чигири и распознавать государственные регистрационные номера транспортных средств. Видеокамеры установлены на улице Центральной, где наблюдается наиболее оживленное движение автотранспорта.
В 2018 году «Ростелеком» установил 12 камер фотовидеофиксации на аварийно-опасных перекрестках Хабаровска. 10 из них размещены на улицах Краснореченской и Павла Морозова, и 2 - на улице Суворова. Работы выполнены по государственному контракту с Управлением дорог и внешнего благоустройства администрации города.
Программное обеспечение комплексов позволяет распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств с вероятностью свыше 96%.
Введение видеоконтроля на дорогах - это не только средство установки нарушений, но и хороший способ их профилактики. Видя камеры и знаки, информирующие об их присутствии, водители ведут себя более ответственно, а значит, дороги становятся безопаснее.
В 2017 году «Ростелеком» уже установил в Хабаровске 15 комплексов фотовидеофиксации. Помимо регистрации заезда за стоп-линию и проезда на запрещающий сигнал, камеры также обеспечивают возможность поиска транспорта, который находится в угоне.
Доктор онлайн
В последнее время много говорится о развитии рынка телемедицины, что очень актуально для Дальнего Востока, испытывающего дефицит квалифицированных врачей.
«Географическая удаленность от столицы, дефицит квалицированных кадров, особенно узких специалистов, невозможность оперативно попасть к врачу на прием - проблема качественной медицинской помощи на Дальнем Востоке, в том числе в Приморье, действительно стоит остро. Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу пациентов, особенно в удаленных регионах, небольших городах и поселках», - говорит директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.
МТС активно развивает телемедицинские сервисы - совместно с сетью клиник «Медси» создана собственная телемедицинская платформа SmartMed. Телемедицинский проект позволяет сделать доступнее качественную медицинскую помощь для населения, а также сэкономить время на посещение клиники при повторных приемах для корректировки и уточнения назначенного курса лечения. Кроме того, телемедицинские технологии нацелены на предотвращение самолечения, а также обращения к непрофессионалам за советами и рекомендациями (например, в соцсетях).
В приложении можно получить консультацию терапевта, педиатра, аллерголога, эндокринолога, кардиолога и многих других узких специалистов в формате видеосвязи или чата. Электронная медицинская карта, история обращений и данные анализов клиента хранятся в защищенных облаках #CloudMTS и могут быть доступны для просмотра со смартфона в любое время.
В начале года МТС в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ разработала приложение для заботы о сердце «МТС 120/80». Решение позволяет рассчитать «возраст» сердца, упростить хранение данных об артериальном давлении и отслеживание приема лекарств, а также с помощью телемедицинского сервиса SmartMed дистанционно проконсультироваться с кардиологом. В дальнейшем мы планируем развивать направление цифровой медицины, расширяя спектр удобных для людей и эффективных с точки зрения медицины технологических решений.
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает дать специалистам доступ к обезличенным медицинским данным, что позволит точнее ставить диагноз и выбирать более эффективные варианты лечения.
«Мы предлагаем дать специалистам доступ к обезличенным медицинским данным, которые создаются в рамках нашей единой государственной информационной системы здравоохранения, чтобы на их основе создать системы с использованием искусственного интеллекта, которые будут анализировать эти данные и подсказывать врачам диагнозы и эффективные варианты лечения», - сообщил вице-спикер СФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей ТУРЧАК.
Он также предложил правительству РФ создать программу по обучению медицинских работников практическому применению телемедицинских технологий.
«Основополагающее значение на нынешнем этапе имеет кадровое обеспечение телемедицины. Сейчас не существует специализированного преподавания в этой сфере. Поэтому предлагаем правительству разработать отдельную программу обучения медработников практическим телемедицинским технологиям», - пояснил г-н Турчак.
Отметим, что стандарты в области искусственного интеллекта в здравоохранении появятся в РФ уже в этом году, координировать разработку будет Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект», созданный на базе Российской венчурной компании (РВК).
Всего планируется разработать около 50 стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении по отдельным направлениям, включая общие требования и классификацию систем ИИ в клинической медицине, лучевую и функциональную диагностику, системы дистанционного мониторинга, гистологию, системы поддержки принятия врачебных решений, реконструкцию изображений в диагностике и лечении, большие данные в здравоохранении, медицинские системы аналитики и прогнозирования, образовательные программы в здравоохранении.
Также в текущем году появятся нацстандарты по таким направлениям, как системы искусственного интеллекта в клинической медицине - клинические испытания; программа и методика технических испытаний; применение менеджмента качества к дообучаемым программам; оценка и контроль эксплуатационных параметров дообучаемых алгоритмов; требования к структуре и порядку применения набора данных для обучения и тестирования алгоритмов; общие требования к эксплуатации.
«Здравоохранение - одна из тех областей, стандартизация технологий искусственного интеллекта в которых наиболее актуальна. Объясняется это, во-первых, опасностью последствий от использования в клинической практике систем ИИ с негарантированным качеством, а во-вторых - высокой технологической зрелостью разработок в этой области. Только у нас в стране насчитывается несколько десятков компаний, предлагающих весьма продвинутые интеллектуальные системы обработки медицинской информации, и отсутствие адекватной нормативной базы является сдерживающим фактором, препятствующим эффективному внедрению этих систем», - сообщил председатель Техкомитета «Искусственный интеллект» Сергей ГАРБУК.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется, что уже к 2021 году 820 тыс. рабочих мест медицинских работников будут автоматизированы, а их электронные системы будут соответствовать требованиям Минздрава России. Также в ближайшие три года 90% медицинских организаций обеспечат межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. В рамках национального проекта формируется также сеть Национальных медицинских исследовательских центров, которые будут центрами компетенций - каждый по своему профилю.
Искусственный интеллект
Еще один проект ИИ, который развивает Tele2, - это анализ снимков из космоса. По этим фотографиям оператор оценивает дорожную инфраструктуру, сооружения, плотность постройки и близость объектов, чтобы спрогнозировать нагрузку на базовые станции.
«Что касается обработки естественного языка, мы реализовали несколько продуктов, направленных на улучшение работы абонентской поддержки и контроль качества обслуживания, - продолжает г-н Шмалев. - Система учится понимать слова, фразы и контекст сообщения, совершенствуется и все точнее отвечает на запрос клиента в разных каналах поддержки. Мы используем ИИ в рекомендательных системах, которые помогают определять востребованные предложения для клиентов в нужный момент времени. Так, Tele2 запустила первый умный тариф, который анализирует потребности клиента и сам предлагает лучшее решение. Так же работают механизмы, интегрированные в CBM (целевой маркетинг). Мы анализируем паттерн поведения клиента, строим алгоритмические модели и на их основании даем рекомендации, угадывая предпочтения прежде, чем их осознал сам клиент.
Еще одно направление работы с ИИ - развитие систем принятия бизнес-решений. Создание цифрового двойника предприятия позволяет руководителям автоматизировать свою работу.
«В систему загружаются бизнес-показатели компании, оцифровываются все бизнес-процессы, строятся взаимосвязи между ними. При постановке задачи система разрабатывает стратегии в цифровом двойнике на основе подхода reinforcement learning (обучение с подкреплением). ИИ взаимодействует с внешней средой, получает обратную связь и учится в процессе этого взаимодействия», - говорит Шмалев.
Tele2 приступила к реализации этой идеи в узконаправленных задачах - Smart Capex (принятие решений о строительстве и расширении сотовой сети) и Smart Retail (принятие решений об открытии и релокации салонов продаж).
Цифровизация «морских огородов»
Одним из перспективных направлений в сфере интернета вещей является цифровое решение для мариферм, количество и территория которых в Приморском крае увеличивается с каждым годом. Марикультура - самый быстрорастущий сектор пищевой индустрии в мире. Около 50% всей потребляемой рыбы и морепродуктов в мире выращено фермерами, а не добыто. В России этот показатель пока составляет 4%. Однако эксперты прогнозируют существенный рост марикультуры в России - к 2030 году она увеличится в три раза, до 600 тыс. тонн.
Увы, но несмотря на высокую рентабельность «морских огородов», цифровые технологии в этом секторе до недавнего времени отсутствовали напрочь.
«Мировая отрасль аквакультуры активно использует датчики, технологии искусственного интеллекта и даже дроны. В России, к сожалению, на сегодняшний день этого нет. По этой причине марифермеры часто сталкиваются с низкой производительностью и большими потерями продукции. Цифровой мониторинг решает эти проблемы», - рассказал генеральный директор Tele2 Сергей ЭМДИН на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Tele2 установила на марифермах в Приморье цифровые датчики, которые измеряют физические и гидрохимические параметры воды. Информация поступает марифермерам через мобильную сеть оператора в режиме реального времени. Цифровой подход повышает качество и выживаемость марикультур на 20-30%.
В настоящее время оператор измеряет температуру воды, кислотность, соленость и насыщенность кислородом. Это очень важные для фермеров параметры, так как к ним наиболее чувствительны морские гидробионты - например, устрицы, морские гребешки и трепанги.
Данные от цифровизации марикультуры будут полезны не только фермерам - на их основе можно отслеживать экологическое состояние акватории. В дальнейшем данные с датчиков могут использоваться для научных целей и мониторинга экологической ситуации.
МНЕНИЕ
Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»:
- Сегодня «Ростелеком» - одна из важнейших инфраструктурных компаний страны. Технологии, которые мы развиваем и предлагаем, необходимы и человеку, и бизнесу, и государству.
Мы трансформируемся из оператора связи в поставщика цифровых услуг для всех сегментов. Обновленная стратегия «Ростелекома» предполагает развитие базовой инфраструктуры, интернета вещей и инструментов электронного правительства, расширение доступа граждан и бизнеса к интернету, а также информационную безопасность.
Основным направлением для «Ростелекома» является предоставление услуг гражданам. В первую очередь, это доступ в интернет, в том числе и для жителей небольших населенных пунктов. Для Дальнего Востока с его огромной территорией и низкой плотностью населения данное направление первостепенно. Мы много инвестируем в строительство сетей связи. Среди масштабных инфраструктурных проектов последних лет - подводные линии связи на Сахалин, Камчатку, в Магадан, на Курильские острова. Теперь жители этих удаленных территорий имеют возможность пользоваться всеми теми же продуктами и услугами, что и жители крупных городов. А в 2021 году мы начнем прокладывать кабель и на Чукотку.
Помимо инфраструктуры, мы предлагаем новые цифровые решения для бизнеса. Цифрови-зация позволяет оптимизировать производство и бизнес-процессы компаний, предоставлять новые услуги и сокращать издержки.
Мы видим рост интереса представителей органов власти к концепции «умных городов». По-добные проекты позволяют сформировать комфортные условия для жизни граждан с помощью цифровых технологий, которые внедряются в ЖКХ, энергообеспечении, дорожно-транспортной инфраструктуре, образовании и здравоохранении.
МНЕНИЕ
На Дальнем Востоке благодаря режимам территорий опережающего развития наблюдается настоящий инвестиционный бум. Как в этом случае можно выстроить партнерство бизнеса и госструктур?
Елена Сысоева, директор МТС в Приморском крае:
- Эффективная цифровизация возможна только при создании равных условий для всех российских компаний с соответствующими компетенциями на каждом уровне - при развитии технологической базы, при формировании законодательной базы и национальных программ для развития инноваций в стране, при выборе поставщиков для реализации конкретных государственных проектов. Для этого важно поддерживать высокую конкуренцию на рынке B2G. Именно здоровая конкуренция на протяжении десятилетий позволяет России быть в лидерах с точки зрения доступности телекоммуникаций, сейчас необходимо сохранить схожие условия для обеспечения столь же высокой доступности - как с точки зрения территории внедрения, так и с точки зрения стоимости - инноваций в сфере цифровизации городов.
Олег КЛИМЕНКО. Журнал "Дальневосточный капитал"
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