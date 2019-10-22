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На Дальнем Востоке дан старт строительству резервной нитке нефтепровода ВСТО-2
Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода через реку Тунгуска на участке Сковородино – Козьмино трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Как сообщили корреспонденту ДВК в ДВ-филиале Госэкспертизы РФ, проектом предусмотрено строительство резервной нитки магистрального нефтепровода ВСТО-2 на переходе через реку Тунгуска. Проектируемый трубопровод длиной около 16 км пройдет параллельно основной нитке в действующем техническом коридоре коммуникаций магистрального нефтепровода ВСТО-2 от нефтеперекачивающей станции «Сковородино» до специализированного морского нефтепорта Козьмино.
Трасса резервной нитки будет проложена под землей по равнинной местности надпойменных террас и через заболоченные поймы левых притоков реки Амур – рек Тунгуска и Старая Тунгуска. В ходе реализации проекта также будут установлены береговые узлы запорной арматуры, расположенные на основной нитке нефтепровода ВСТО-2.
Параллельно проектируемому резервному трубопроводу проложат кабель волоконно-оптовой линии связи протяженностью 18,096 км. Кроме того, будут построены подъездные автомобильные дороги от притрассового проезда до проектируемых площадок трубопроводного оборудования и к площадкам ликвидации аварийных разливов нефти. Построить две такие площадки планируется ниже по течению реки Тунгуски.
Напомним, магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» общей протяженностью свыше 4,7 тыс. км построен в соответствии с распоряжением правительства России для транспортировки нефти с месторождений Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия российского Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
27 ноября 2019 года ПАО «Транснефть» в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака осуществила перевод нефтеперекачивающих станций трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» в режим работы на максимальной мощности, в том числе на участке ВСТО-1 (Тайшет-Сковородино) до 80 млн тонн нефти в год, на участке ВСТО-2 (Сковородино-Козьмино) – до 50 млн тонн.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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