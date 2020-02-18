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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Марта, 22:51 |
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Расширился спектр услуг международного грузового терминала станции Гродеково ДВЖД
Внутри склада уложены железнодорожные пути как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской – 1435 мм, они позволяют принимать до 10 вагонов в сутки с нашей стороны и до 13 вагонов со стороны КНР.
Для погрузки в автомобильные фуры имеются четыре дока, оснащенных уравнительными платформами, погрузочная рампа, а также два козловых крана грузоподъемностью 20 и 50 тонн. Новый складской комплекс способен принять до полусотни грузовых автомобилей, прибывающих из КНР для прохождения процедуры таможенного осмотра и оформления груза.
Склад работает на прием и хранение товара с российской стороны. В ближайшее время ожидается внесение комплекса в таможенный реестр и запуск пограничного сообщения.
Напомним, железнодорожная станция Гродеково входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1» и является пограничным переходом с КНР. Развитие грузового терминала станции является одной из важнейших задач Дальневосточной железной дороги.
- Расширился спектр услуг международного грузового терминала станции Гродеково ДВЖД
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