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11 Сентября 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Во Владивостоке 500 млн рублей пустили на строительные леса и фасады

Почти все многоэтажки из списка расположены на центральных улицах города

40 многоэтажек столицы Приморья оделись в строительные леса. В 81-ом доме Владивостока отремонтируют фасады, по половине адресов  работы уже начаты.

На прошлой неделе подрядчики заделывали швы и штукатурили стены на Некрасовской, 36а, Окатовой, 14 ,18, Крыгина, 17а, Кипарисовой, 14 и Чкалова, 18, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Масштабный ремонт пройдет в рамках муниципальной программы "Жилищный фонд ВГО" при софинансировании администрации Приморского края. Почти все многоэтажки из списка расположены на центральных улицах города.

Фасады в ходе ремонта очистят от пыли и краски, заделают швы, оштукатурят, загрунтуют и покрасят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей.

"Благодаря финансовой поддержке краевой администрации в этом году в облике города происходят значительные изменения. Ремонтируются дворы, строятся новые детские сады. Сейчас начинаем приводить  в порядок фасады многоэтажек", – рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

Автор фото - Марина Божко

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: строительство  ремонт  Владивосток 


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