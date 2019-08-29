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Среда| 11 Сентября, 15:58 |
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Во Владивостоке 500 млн рублей пустили на строительные леса и фасады
40 многоэтажек столицы Приморья оделись в строительные леса. В 81-ом доме Владивостока отремонтируют фасады, по половине адресов работы уже начаты.
На прошлой неделе подрядчики заделывали швы и штукатурили стены на Некрасовской, 36а, Окатовой, 14 ,18, Крыгина, 17а, Кипарисовой, 14 и Чкалова, 18, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Масштабный ремонт пройдет в рамках муниципальной программы "Жилищный фонд ВГО" при софинансировании администрации Приморского края. Почти все многоэтажки из списка расположены на центральных улицах города.
Фасады в ходе ремонта очистят от пыли и краски, заделают швы, оштукатурят, загрунтуют и покрасят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей.
"Благодаря финансовой поддержке краевой администрации в этом году в облике города происходят значительные изменения. Ремонтируются дворы, строятся новые детские сады. Сейчас начинаем приводить в порядок фасады многоэтажек", – рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк.
Автор фото - Марина Божко
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