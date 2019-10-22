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11 Ноября 2019, 09:45 | Регион сегодня |

В московском метро запустили третий "дальневосточный экспресс"

На Кольцевую линию московского метро вышел новый тематический поезд "Дальневосточный экспресс", который открыл "Дни Дальнего Востока в Москве"

Этот тематический поезд уже третий год подряд выходит на линии метрополитена. Как и в прошлом году, состав будет курсировать по кольцевой линии. По традиции старт отправке нового тематического поезда дал заместитель председателя Правительства России – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"В третий раз по дорогам московского метрополитена отправляется "Дальневосточный экспресс". Поезд рассказывает уже об одиннадцати дальневосточных регионах. В соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина к Дальнему Востоку присоединилось еще два региона – Бурятия и Забайкальский край. Но цели поезда остались те же самые – рассказать жителям Москвы и гостям о Дальнем Востоке: уникальной природе, культурных особенностях, чтобы людям захотелось приехать и увидеть все своими глазами. Нельзя познать Россию, не побывав на Дальнем Востоке. Мы приглашаем москвичей и жителей других регионов на Сахалин и Курилы, в Бурятию и Якутию, в Приморье и Хабаровский край", - отметил Юрий Трутнев.

Торжественный запуск нового тематического поезда прошел 8 ноября в депо "Красная Пресня". Поезд состоит из 5 вагонов, в каждом из которых – по 2 секции. Они посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Сахалина до Бурятии. "Дальневосточный экспресс" будет курсировать полгода и за это время расскажет порядка 3 миллионам пассажиров о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО. Пассажиры метро увидят знаменитую Долину гейзеров, остров Русский и Курильские острова, северное сияние, горные реки, мыс Дежнева, амурского тигра, дальневосточного леопарда и камчатского краба – всё, чем славится самый восточный край России.

Снаружи поезд украшен яркими фотоколлажами, внутри на стенах вагонах размещены исторические факты, заметки о знаковых местах, информация о крупных инвестиционных проектах, образовании, действующих вакансиях и работе на Дальнем Востоке. В каждой секции представлена зона, рассказывающая о программе "Дальневосточный гектар". 

"Сейчас на Дальнем Востоке в территориях опережающего развития и свободном порту реализуется более 2 тысяч новых инвестиционных проектов. Строятся новые предприятия, создано более 40 тыс. рабочих мест, более 73 тыс. человек получили бесплатный участок земли в рамках программы "Дальневосточный гектар". Это новые возможности для бизнеса и для людей, новые предприятия и новые рабочие места. Такая работа обязательно будет продолжаться и приведёт к улучшению жизни", – сказал вице-премьер.

Пассажиры первого и последнего вагонов тематического поезда могут сфотографироваться с обитателями Дальнего Востока – возле кабин машинистов оборудованы специальные селфи-пойнты. Особенностью этого "Дальневосточного экспресса" стала непрерывная призовая викторина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Я хотел бы поблагодарить Московский метрополитен, потому что поезд - это мобильная реклама Дальнего Востока. Надеюсь, что и в этом году наш "Дальневосточный экспресс" будет помогать москвичам и гостям добираться до дома, до работы, и по дороге они будут иметь возможность ознакомиться с достопримечательностями российского Дальнего Востока", - заметил Юрий Трутнев.

Как напомнил вице-премьер, "Дальневосточный экспресс" стал первым мероприятием Дней Дальнего Востока. "Основные мероприятия пройдут в декабре. Уже по традиции пройдет Дальневосточная ярмарка, состоится фестиваль в Экспоцентре, премию "Звезда Дальнего Востока" получат лучшие инвесторы и работодатели. Если говорить о чем-то новом, что в этом году будет отличать Дни Дальнего Востока от предыдущих, то впервые мы будем подводить итоги Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева. Мы хотим выразить свою признательность и оказать поддержку писателям, которые пишут о Дальнем Востоке, которые помогают о нем рассказать людям", – подытожил вице-премьер.

СПРАВОЧНО:

Московский метрополитен регулярно запускает тематические поезда. "Дальневосточный экспресс" выходит на линии московского метро третий год подряд, в прошлом году состав, посвященный Дальнему Востоку, курсировал на Кольцевой линии, а в 2017 - на Таганско-Краснопресненской.

Кроме того, три раза на линии метрополитена выходил тематический поезд "Полосатый экспресс", посвященный амурскому тигру, а в преддверии XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске в метро запустили состав, который рассказывал пассажирам об истории зимних студенческих игр, знакомил с культурой и традициями Сибири. В 2017 году курсировал поезд "Год экологии", который рассказывал москвичам о 10 природно-климатических зонах России – Арктике и тундре, тайге и степях, лесах и горах нашей страны.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Дальневосточный экспресс  Дни Дальнего Востока в Москве 


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