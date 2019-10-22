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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Декабря, 17:07 |
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Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника
Также во всех районах города уже радуют глаз новогодние ёлки, улицы украшают арт-объекты, преобразились фасады зданий и магазинов.
Накануне новогодних праздников город украшают светодиодные гирлянды, которые помогают создавать предпраздничное настроение по всему городу. Новогоднюю иллюминацию смонтировали на улицах Пограничной, Алеутской, Семёновской, Светланской - вдоль центральной площади и ГУМа, а также на набережной Спортивной гавани. Помимо этого 79 светодиодных конструкций установили на улице Калинина от железнодорожного переезда до остановки общественного транспорта "Чайка", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Напомним, сотрудники МУП "Владивостокское предприятие электрических сетей" приступили к монтажу новогодней иллюминации в конце ноября.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника
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