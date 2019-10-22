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Как научиться говорить по-английски: топ-5 подсказок
Свободное владение иностранным языком не является трудно достижимой целью. Все, что вам для этого потребуется — ежедневная практика.
Мало изучать грамматику — необходимо развивать разговорные навыки.
Важную роль в процессе изучения иностранного языка играет живое общение: вот и сделайте на нем упор.
На помощь придут различные обучающие методы, благодаря которым реально повысить свой уровень разговорного английского.
Итак, что же нужно делать, чтобы ваша иностранная речь стала беглой?
Они есть в большом количестве на специализированных интернет-сайтах и предназначены для разных уровней обучения. У данного способа несколько плюсов:
- видеоролики можно смотреть где-угодно, а не только в домашней обстановке;
- просмотр записи легко остановить и возобновить с любого места;
- видеоуроки подходят для повторения уже изученного материала.
Смотрите увлекательные видео и аудио-уроки английского бесплатно: http://www.bistroenglish.com/
Просматривая материалы в формате видео, следует прислушиваться к произношению английских слов. Таким образом, этот метод положительно влияет на способность понимать язык и, соответственно, изъясняться на нем.
2. Тренироваться говорить с самим с собой и друзьями.
При наличии англоязычных товарищей не упускайте возможность живого с ними общения или контактов через Интернет. Говорите на любые интересные обеим сторонам темы.
Другой вариант — осуществляйте диалоги на английском с самим собой. Для придания большей реалистичности беседе сядьте напротив зеркала.
3. Очень много повторять вслух.
Делайте это на прогулке, дома, по дороге на работу или учебу. Можете описывать то, что видите вокруг, или же проговаривать услышанные/выученные когда-либо фразы.
Когда человек слышит самого себя, он мгновенно замечает допущенные ошибки — соответственно, быстрее их исправляет. То, что произносит язык, запоминает мозг — как результат, уровень знаний возрастает.
Как быстро выучить английский самостоятельно. TOП-5 Английских выражений: http://www.bistroenglish.com/podskazka-1-kak-bystro-vyuchit-anglijs/
4. Ходить в разговорный клуб.
Изучать язык в одиночку скучно и не слишком продуктивно, поэтому займитесь поиском единомышленников. Лучший способ их найти — посещать разговорный клуб.
При первом знакомстве расскажите собравшейся там компании о себе, своей работе, увлечениях. Говорить лучше медленно: так вы избежите ошибок в монологе.
5. Смотреть больше фильмов и сериалов.
Этот обучающий метод, позволяющий научиться говорить по-английски довольно бегло, по праву считается самым увлекательным и эффективным. Диалоги в англоязычных фильмах построены в соответствии с правилами носителей языка.
Если ранее вы уже видели конкретную киноленту, повторный ее просмотр на иностранном разбудит память: знакомые фразы в проблемных местах сами начнут приходить на ум.
Рекомендуется смотреть фильмы с остановками, повторять интересные реплики, копируя интонации героев.
Как видите, научиться говорить на иностранном легко!
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