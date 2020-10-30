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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 13 Декабря, 15:30 |
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АЗС "ННК" обеспечивают топливом жителей Бурятии в полном объеме
Как отметили в компании, жителям Республики опасаться нехватки бензина не стоит: бензовозы оперативно доставляют нефтепродукты на заправки. Работа идет в штатном режиме.
В компании подчеркивают, что меры безопасности на случай новых толчков соблюдены, а для бесперебойной работы на всех АЗС установлены дизельные генераторы, которые будут оперативно подключены.
"Все наши АЗС в Бурятии полностью обеспечены топливом и работают без перебоев, а доставка нефтепродуктов осуществляется по графику”, — заключили в ННК.
Вся сопутствующая инфраструктура – магазины и кафе – работают в штатном режиме.
Напомним, накануне, 10 декабря, в Бурятии произошло землетрясение. Его интенсивность оценили в 7,5 баллов. Как отметили эксперты, это самое сильное землетрясение с эпицентром в середине Байкала с 1999 года. Вечером же 10 декабря в 55 километрах от Селенгинска Кабанского района Бурятии снова произошло землетрясение, на этот раз магнитудой уже в 4,7 балла.
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