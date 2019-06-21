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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Июля, 18:12 |
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Первые 100 тонн древесного угля произвели на "дальневосточном гектаре"
Александр Анисов с семьей получил земельный участок в селе Тыгда Магдагачинского района, где обустроил производственную площадку, установил и отладил специализированное оборудование. Первые 100 тонн продукции уже произведены – в настоящее время Александр ищет инвесторов для развития производства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Я давно в деревообработке – раньше управлял таким бизнесом, а сейчас использую наработанные знания на "дальневосточном гектаре". В настоящий момент удалось наладить на участке производство угля. Первая партия получилась очень высокого качества – это отмечают наши клиенты. Но мы очень чувствительны к цене, ведь надо конкурировать! Для этого надо полномасштабно настроить производство пиломатериалов", - рассказал получатель "дальневосточного гектара" Александр Анисов. "Наша задача - в основу производства угля положить переработку отходов деревообработки – для этого необходимо строить новый цех и приобретать оборудование. Сейчас ищем инвесторов".
По словам Александра Анисова, в настоящее время произведенная продукция реализуется на местном рынке, ведь до недавнего времени древесный уголь вообще не производился в Амурской области – все привозили из Хабаровского края и Приморья. Но в планах выход на поставки в Японию и Китай. Первые встречи с будущими международными клиентами уже состоялись и вопрос стоит лишь в завершении строительства производственной площадки. "Важно отметить, что мы готовы и к отгрузке крупных партий – дело в том, что наш "дальневосточный гектар" расположен в непосредственной близости от технологического съезда железнодорожной ветки", - добавил Александр.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сегодняшний день в Амурской области заключено 6,2 тысячи договоров безвозмездного пользования "дальневосточными гектарами". Для получателей участков в крае доступны 28 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сумма помощи, оказанной участникам государственной программы "Дальневосточный гектар" в Амурской области, составила 48 миллионов рублей.
Напомним, в настоящее время программа "Дальневосточный гектар" предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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