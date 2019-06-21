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80 дальневосточных аистов пометили передатчиками в бассейне Амура
80 птенцов дальневосточного аиста снабжены GPS-передатчиками и кольцами в Амурской, Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях при поддержке WWF России.
С конца июля и буквально до вчерашнего дня в местах гнездования аистов на Архаринской и Приханкайской низменностях, Зейско-Буреинской равнине и заповеднике «Болоньский» проводились работы по мечению дальневосточного аиста. Эта редкая птица гнездится на российской и китайской части бассейна Амура, прилетает сюда весной, выводит потомство, а с началом осени, когда птенцы окрепли и окончательно встали на крыло, улетает на зимовку в теплые края – бассейн Янцзы, озеро Поян в Китае. С помощью радиометок планируется выяснить траектории миграций птиц с территории Дальнего Востока России в Китай на зимовку, перемещения и места концентраций аистов.
Гнездо дальневосточного аиста с дрона. Автор фото - Евгений Егидарев, WWF России.
Для проведения этой программы в апреле 2018 года был подписан Меморандум между Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской Академии Наук, заповедником «Хунхэ», Координационным советом директоров заповедников юга Дальнего Востока, ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Амурским филиалом WWF России о совместной работе по исследованию миграции дальневосточного аиста. Были получены разрешения от ФСТЭК России и Росприроднадзора РФ, и летом 2018 года специалисты-орнитологи разместили первую партию GPS-передатчиков, предоставленных китайской стороной, на первую партию птенцов–слетков.
«Эта работа имеет и научный, и, безусловно прикладной характер. Первый и последний раз подобные исследования проводились 20 лет назад, и нам важно выяснить, как изменились за это время пролетные пути дальневосточного аиста, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма). — Наши исследования уже показали важные места остановок и скоплений птиц на пролете, уже есть планы по охране этих водно-болотных угодий. Интересно, что только 45% из помеченных птенцов вернулись в этом году на те территории бассейна Амура, где они появились на свет. Остальные мигрируют в пределах бассейна Янцзы и побережья Желтого моря в Китае. В этом году радиомаячками в бассейне Амура обзавелись 80 птенцов. Это устройство снабжено солнечной батарей, его вес составляет 50 граммов — то есть около 1% веса птенца, а лямки, которыми оно крепится на спину птицы, не помешают аистятам дальше расти и летать. Работа передатчика рассчитана на 3-5 лет, кроме того, крепления сделаны из такого материала, который под действием ультрафиолета разлагается, после чего «рюкзачок» просто спадает со спины птицы».
В Амурской области, на Зейско-Буреинской равнине, в мечении аистов приняла участие группа специалистов из «АмурСоЭс», Амурского филиала WWF России и Благовещенского педагогического университета и Дирекции ООПТ. Для того, чтобы разметить GPS-передатчик и окольцевать птицу, сначала надо добраться до гнезда. Дальневосточный аист, в отличие от своего европейского собрата, предпочитает гнездиться вдали от человеческого жилья, в болотах и марях, на озерах и протоках. И специалистам крупно повезет, если прямо к гнездовому дереву или опоре удастся доехать на колесах.
Вперед за аистятами. Автор фото - Евгений Егидарев, WWF России.
Аистиное потомство в надежных руках. Автор фото - Анна Сердюк, WWF России.
Аистята в люльке. Автор фото - Евгений Егидарев, WWF России
Антон Сасин, координатор программы по сохранению дальневосточного аиста АООЭО "АмурСоЭС". Автор фото - Анна Сердюк, WWF-России.
Как рассказывает кандидат биологических наук Антон Сасин, координатор программы по сохранению дальневосточного аиста АООЭО «АмурСоЭС», чаще всего, обследовав территорию и гнездо с помощью квадрокоптера, приходится оставить машину на дороге или на иной ближайшей твердой площадке, и с лестницей наперевес, рюкзаками с оборудованием, отбиваясь от комаров и мошки, по макушку в траве, идти пешим ходом по колено в болоте. Затем, установив лестницу, надо забраться в гнездо, аккуратно достать оттуда подходящих по размеру и физическому состоянию птенцов, положить их в люльку, опустить вниз, измерить уже на земле длину тела клюва, крыла и прочие морфологические параметры, закрепить кольцо на ноге, GPS-передатчик — на спине птицы и — так же бережно и безопасно вернуть этот пернатый детский сад обратно к родителям. Не все птенцы спокойно отдаются в руки исследователей: за отдельными оказавшимися на траве длинноногими пернатыми, которые ещё плохо летают и их обязательно надо вернуть в гнездо, придется ещё побегать. Да и клювы у детенышей, как показывают полученные синяки, уже очень крепкие.
Работы на Хингано-Архаринской низменности совместно с Хинганским заповедником вела общественная организация «Хранители Хингана». Как сообщил научный сотрудник заповедника орнитолог Михаил Парилов, всего в Архаринском районе Амурской области помечено 15 птенцов. Из них в Хинганском заповеднике —1 птенец, в заказнике «Ганукан» — 5 птенцов, на общей территории Архаринского района вне ООПТ ещё 9 птиц. Следует отметить, что с 5 по 9 июля районным нефтепроводным управлением «Белогорск» ООО «Транснефть —Дальний Восток» Хинганскому заповеднику для работ по мечению дальневосточного аиста был безвозмездно предоставлен вездеход «Четра».
В Хабаровском крае в заповеднике «Болоньский» удалось установить 7 радиометок на слётках дальневосточных аистов. Для этого с 1 по 5 июля состоялась экспедиция сотрудников «Заповедного Приамурья» Риммы Андроновой и Ирины Никитиной на территорию заповедника «Болоньский» и выезд в условиях нынешнего высокого уровня воды в амурском бассейне на вездеходе в места гнездования вместе с руководителем заповедника Леонидом Ясневым. Мечение аистов GPS-передатчиками на этой ООПТ проводилось впервые, однако программа по установке искусственных опор для гнёзд в долине реки Симми, ведущаяся в Болоньском заповеднике много лет, и ежегодный мониторинг заселения гнёзд упростили задачу подбора объектов исследования. Как и на других территориях, при установке радиометок особое внимание было уделено обеспечению безопасности птенцов. Так, например, из 4-х птенцов гнезда № 80 для установки радиометок были выбраны 3 самых крупных. А в гнезде №79 были помечены кольцами и передатчиками четыре птенца, весом более 5 кг каждый. Одновременно под гнёздами были собраны остатки скорлупы и биоматериалов на бактериологические исследования и анализ содержания тяжёлых металлов.
«Успешному кольцеванию и радиомечению птиц в бассейне Амура способствовали учеты дальневосточного аиста, которые были проведены на модельных территориях в мае-июне. Эта работа помогла выявить значительное количество новых жилых гнезд, и показала, что их стало значительно больше. Так, например, только в Амурском заказнике количество жилых гнезд возросло с 23-х до 29. А в целом в бассейне Амура в этом году обнаружено более 80 новых гнезд, и это просто фантастическая цифра, которая нас, безусловно, очень радует. Одним из основных упоров по сохранению вида сейчас становится создание условий для успешного гнездования и сохранения кормовой базы дальневосточного аиста», — отмечает старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма).
Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах, на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот. С 1998 года, благодаря мероприятиям проводимым при поддержке Амурского филиала WWF России, количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза.
На верхнем фото: Анна Сердюк (WWF) и Антон Сасин (АмурСоЭС). Автор фото - Евгений Егидарев, WWF-России.
- 80 дальневосточных аистов пометили передатчиками в бассейне Амура
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