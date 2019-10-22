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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 13 Ноября, 09:33 |
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Работы по благоустройству парка Минного городка планируется начать уже весной
В управлении дорог и благоустройства уже провели предварительные расчеты для первоочередных работ. В списке таких работ – реконструкция двух лестниц – от остановки «Поликлиника» и с площади Баляева, ремонт и асфальтирование проезда и тротуаров, часть работ по ремонту системы ливневой канализации, санитарная обрезка деревьев, приведение в порядок зеленой зоны, вырубка сухих деревьев и посадка новых.
Специалисты управления по вопросам топливно-энергетического комплекса также доложили о расчетах по установке опор освещения, работы планируется провести в три этапа. Также в парке будет установлена система видеонаблюдения, лавочки и урны. Перед въездом в парк планируется построить многоуровневую лифтовую парковку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
«Прошу предусмотреть использование качественных материалов для установки лестниц, предпочтительно гранит, чтобы в будущем они вписались и в проект большой реконструкции, - отметил Олег Гуменюк. – Кроме того, конструкция должна быть с удобным пандусом, чтобы по нему легко можно было спустить детскую коляску или велосипед».
Предварительная стоимость работ оценивается в пределах 130-150 млн. рублей. Глава Владивостока назвал этот проект одним из приоритетных, напомнив, что уже весной и летом жители города должны увидеть – городские власти начали наводить в парке порядок и он становится удобным для прогулок и отдыха.
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Наши партнерыLoading...RedTram22 Октября 2019, 09:30Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
Наконец-то!!!!
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